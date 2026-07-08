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AKO Z AKČNÉHO FILMU: Pri policajnej naháňačke sa strieľalo
Vo vysokej rýchlosti prešiel obcou Točnica a odbočil na poľnú cestu. Keď sa dostal k okraju lesa, auto zastavil a dal sa na útek pešo smerom do lesa.
Autor TASR
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Lovinobaňa 8. júla (TASR) - Policajná hliadka z Lovinobane v okrese Lučenec sa snažila zastaviť vozidlo, keďže sa jej nepozdával spôsob jazdy 38-ročného vodiča. Ten náhle zvýšil rýchlosť a snažil sa uniknúť. Jeho útek do lesa zastavilo až niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Vo vysokej rýchlosti prešiel obcou Točnica a odbočil na poľnú cestu. Keď sa dostal k okraju lesa, auto zastavil a dal sa na útek pešo smerom do lesa. Zastavilo ho až niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Policajtom sa odmietol legitimovať, no tí na základe osobnej znalosti vedeli, že majú pred sebou nepoučiteľného vodiča, ktorý má za sebou viacero trestov za porušovanie pravidiel cestnej premávky. Aktuálne mal zadržaný vodičský preukaz za nehodu pod vplyvom omamných látok,“ vysvetlila polícia.
Dychová skúška u šoféra bola negatívna, ale odmietol sa podrobiť orientačnému testu na drogy a následne i odberu biologického materiálu v zdravotníckom zariadení. Policajti ho obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a zároveň podali návrh na jeho väzobné stíhanie.
„Vo vysokej rýchlosti prešiel obcou Točnica a odbočil na poľnú cestu. Keď sa dostal k okraju lesa, auto zastavil a dal sa na útek pešo smerom do lesa. Zastavilo ho až niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Policajtom sa odmietol legitimovať, no tí na základe osobnej znalosti vedeli, že majú pred sebou nepoučiteľného vodiča, ktorý má za sebou viacero trestov za porušovanie pravidiel cestnej premávky. Aktuálne mal zadržaný vodičský preukaz za nehodu pod vplyvom omamných látok,“ vysvetlila polícia.
Dychová skúška u šoféra bola negatívna, ale odmietol sa podrobiť orientačnému testu na drogy a následne i odberu biologického materiálu v zdravotníckom zariadení. Policajti ho obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a zároveň podali návrh na jeho väzobné stíhanie.