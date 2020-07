Pri zbere odpadu chce Rožňava ušetriť 200.000 eur

Rožňava 24. júla (TASR) – Ročnú úsporu minimálne 200.000 eur očakávalo vedenie Rožňavy vďaka zberu tuhého komunálneho odpadu (TKO) vlastnou príspevkovou organizáciou Odpadové služby mesta Rožňava. Ušetrenú sumu chce podľa primátora Michala Domika v úvode využiť na vybavenie spoločnosti zberovými vozidlami, neskôr by mala prinášať zisk. Zriadením organizácie sa poslanci zaoberali na posledných dvoch zasadnutia mestského zastupiteľstva.



Novú spoločnosť mesto zriadilo s účinnosťou od 1. júla a zabezpečovať zber by mala od začiatku budúceho roka. Súčasťou zámeru je i vytvorenie mestského zberného dvora, ktorý samospráva prevezme po firme Brantner Gemer, zabezpečujúcej odvoz v súčasnosti. Prvý rok plánuje mesto svojej spoločnosti prispieť sumou 888.000 eur, v čom sú podľa primátora zahrnuté aj lízingy áut a tento rozpočet je taký istý, aké sú platby mesta firme Brantner Gemer.



„S tým rozdielom, že po štyroch rokoch, keby sme platili 888.000 eur, tak by sme mali jednu veľkú nulu. Teraz budeme mať päť áut – dve, ktoré budú zbierať TKO, ramenový nakladač na sedemkubíkové kontajnery, ďalší na dvojkubíkové nádoby a jeden nakladač TKO pre zberovú spoločnosť, ktorá vyhrá súťaž,“ vymenoval Domik s tým, že tieto vozidlá vydržia mestu minimálne desať rokov vo veľmi dobrej kondícii.



Protirečil mu poslanec Juraj Balázs, podľa ktorého budú autá dosť namáhané. „Síce budú jazdiť málo kilometrov, ale budú ťažko skúšané, každých 20 metrov sa budú pohýnať a zastavovať,“ upozornil s tým, že ide o špeciálne vozidlá s hydraulikou a po štyroch alebo piatich rokoch ich bude potrebné obnovovať.



Balázs tiež podotkol, že vziať si na plecia odpadové hospodárstvo je obrovská zodpovednosť a treba na to odborníka. „Pevne verím, že táto spoločnosť má pred sebou dobrú budúcnosť, že to bude dobré rozhodnutie, napriek tomu, že podkladov na rozhodovací proces máme veľmi málo,“ konštatoval a doplnil, že mesto potrebuje na rozbeh takéhoto projektu obrovské investície.



Ako však pre TASR potvrdil primátor, samospráva má celý projekt finančne zabezpečený. „Nechali sme tam 100.000 eur na akontáciu vozidiel a ich platbu budeme ďalej riešiť cez lízingovú spoločnosť. Presne z tých usporených 200.000 eur, ani nie celú tú sumu, využijeme na ich zaplatenie,“ načrtol Domik s tým, že v budúcom roku zároveň na zber TKO v rozpočte namiesto terajších 850.000 eur vyčlenia len 650.000 eur.



Upozornil tiež, že Rožňava, podobne ako iné mestá, poplatky občanov za TKO dopĺňa z vlastného rozpočtu, hoci konkrétnu čiastku sa už podarilo znížiť zo zhruba 300.000 eur na 170.000 eur. Problémom podľa neho je tiež skutočnosť, že od roku 2010 sa v meste nezvyšovali poplatky za TKO, hoci táto skutočnosť bola samospráve vyčítaná ako porušovanie zákona. Napokon sa poplatky zvýšili až v roku 2019. „Ešte ich budeme musieť zvýšiť a vysvetliť to občanom, aby sme neporušovali zákon,“ avizoval primátor.



Ako uviedla prednostka Mestského úradu Rožňava Erika Mihaliková, prioritou budúceho roka bude, aby nová spoločnosť zabezpečovala odvoz TKO v meste. Neskôr by mohlo dôjsť k transformácii z príspevkovej organizácie na spoločnosť s ručením obmedzením a k rozšíreniu služieb.



„Keď už bude mať kapacity, bude vybavená tak strojovým parkom, ako aj budeme vybavení zbernými nádobami, až potom by sme sa mali zamýšľať nad rozšírením činnosti, čiže osloviť okolité obce,“ podotkla prednostka s tým, že podľa nej je to záležitosť zhruba dvoch rokov.