Pri Železnej studničke by mal vyrásť hotelový komplex a bytový dom

Bratislava 16. augusta (TASR) - Pri Železnej studničke v Bratislave by sa mal postaviť hotelový komplex a bytový dom. Predpokladané investičné náklady sú približne 45 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Stoja za ním spoločnosti PŽS A a Projekt Železná Studienka.



Plánovaná výstavba je ohraničená ulicami Cesta na Červený most, K Železnej studienke a objektmi Centra vedecko-technických informácií SR a budovou v správe ministerstva dopravy. Cieľom podľa predloženého zámeru je revitalizácia plochy súčasného "brownfieldu" - bývalého logistického a výrobného areálu, na nový mestský blok.



Výstavba má podľa investorov reagovať na súčasné trendy udržateľného mestského rozvoja, a to na záujem o tvorbu polyfunkčných mestských celkov, ktoré kombinujú funkcie občianskej vybavenosti, bývania, práce a možnosti trávenia voľného času.



Polyfunkčný komplex má mať dva funkčné celky, oba s výškami od päť do osem nadzemných podlaží. V dvoch podzemných podlažiach garáže hotelového komplexu je plánovaných 338 parkovacích miest, z toho 108 pre verejnosť a návštevníkov širšej lokality, a to vrátane Železnej studničky.



V bytovom dome sa počíta približne so 196 obyvateľmi a plánuje sa tam 57 bytov. V dvoch podzemných podlažiach majú byť garáže so 107 parkovacími miestami, z toho 11 je pre návštevníkov.



Pred plánovanou výstavbou bude potrebné zbúrať niekoľko objektov. Termín začatia výstavby predpokladajú v roku 2025 a ukončenie o dva roky na to.