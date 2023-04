Pri Žiari nad Hronom plánujú rozšíriť skládku nebezpečných odpadov

Žiar nad Hronom 4. apríla (TASR) - Skládku nebezpečných odpadov pri Žiari nad Hronom nachádzajúcu sa v južnej časti priemyselnej zóny v katastrálnom území Horné Opatovce chcú rozšíriť o štyri kazety. Životnosť skládky by sa tak predĺžila o takmer dve desaťročia. Vyplýva to zo zámeru vlastníka a prevádzkovateľa časti skládky, spoločnosti ZSNP SPO, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Účelom predkladaného zámeru je rozšírenie skladovacích priestorov na ukladanie nebezpečného odpadu. Vzhľadom na skutočnosť, že existujúca skládka v oplotenom areáli na ukladanie nebezpečného odpadu sa postupne zapĺňa a v blízkej budúcnosti nebude postačovať, je potrebné zrealizovať novú skládku," uviedol navrhovateľ v zámere.



Rozšírenie existujúcej skládky má pozostávať zo štyroch nových kaziet na ukladanie nebezpečného odpadu. Umiestnené majú byť na mieste bývalého úložného priestoru prebytočnej zeminy z výkopu skládok. Celková plocha na ukladanie odpadov má predstavovať takmer 14.500 štvorcových metrov, celkové množstvo uložených odpadov vyše 155.000 kubických metrov. Životnosť rozšírenia skládky je odhadovaná na 19 rokov.



Skládka odpadov pri Žiari nad Hronom sa nachádza v katastrálnom území Horné Opatovce. Zaniknutú obec zrušili v roku 1969 pre negatívne dosahy novopostavenej hlinikárne na zdravie obyvateľov, v tom čase tam žilo vyše 1300 obyvateľov. Prvá etapa skládky bola skolaudovaná a do prevádzky spustená v roku 1998, v kazete K2 bolo ukončené ukladanie odpadu v roku 2009. V tom istom roku bola do prevádzky spustená nová kazeta na ukladanie nebezpečného odpadu, ktorá je prevádzkovaná dodnes.



Celkové náklady na rozšírenie skládky nebezpečných odpadov pri Žiari nad Hronom odhaduje navrhovateľ na približne 3,1 milióna eur. S realizáciou projektu by spoločnosť ZSNP SPO chcela začať na jeseň 2024, skládka by do prevádzky mohla byť uvedená na jar 2025.