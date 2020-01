STREĽBA VO ZVOLENE: Páchateľ mal pri sebe aj drogy

Zvolen 21. januára (TASR) – Pri zvolenskom zimnom štadióne sa v utorok ráno strieľalo. Cieľom streľby bol pes strážnika, ktorý mal pravidelnú obchôdzku areálom štadióna.



Na miesto bola po oznámení strážnikom vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá strelca zadržala. Pri osobnej prehliadke u muža okrem zbrane našli aj drogy.



„Naša hliadka bola na mieste v priebehu niekoľkých minút. Ihneď po opustení služobného vozidla začali jej členovia kontrolovať okolie budovy, pričom natrafili na strelca so zbraňou v ruke. Okamžitým zásahom sa ho podarilo zaistiť,“ uviedol pre TASR náčelník Mestskej polície vo Zvolene Juraj Chabada.



Zasahujúci policajti podľa neho zvládli zákrok profesionálne, čo nebolo jednoduché v situácii, kedy sa ozbrojený útočník javí byť pod vplyvom omamných látok a stojí oproti policajtovi so zbraňou v ruke.



Strelec bol odovzdaný do rúk príslušníkov štátnej polície, ktorí budú prípad ďalej vyšetrovať.