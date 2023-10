Pri zmene ÚPN pre centrum odpadu sa Poprad bude zaoberať podnetmi

Poprad 27. októbra (TASR) - Obyvatelia popradskej mestskej časti Matejovce nesúhlasia s výstavbou centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu v lokalite, ktorú navrhuje spoločnosť Brantner. Proti zámeru spísalo petíciu takmer 2800 ľudí. Žiadajú, aby bola lokalita v blízkosti obydlí opätovne vylúčená z pripravovaného nového návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta (ÚPN), o ktorom v piatok rokovali mestskí poslanci. Poslanecký klub Poprad na 1. mieste prišiel s pozmeňujúcim návrhom na výstavbu centra v inom území. Mestské zastupiteľstvo napokon schválilo oba podnety, ktorými sa pri zmene ÚPN bude zaoberať samospráva.



Navrhované parametre stavby podľa signatárov petície desaťnásobne prevyšujú potreby mesta Poprad. "Brantner deklaruje, že do Matejoviec bude zvážať odpad z okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš, teda z vyše 200 miest a obcí z troch samosprávnych krajov, s čím nikdy nebudeme súhlasiť," uvádzajú s tým, že pri ročnej kapacite 100.000 ton budú v centre nakladať s 1000 tonami nebezpečného odpadu.



Upozorňujú, že činnosť bude prekračovať prípustné hodnoty hluku, ovplyvní ovzdušie a zníži kvalitu života a bývania. Dodávajú, že pri zámere nie je dodržaná predpísaná odstupová vzdialenosť od obývaného územia 700 metrov, posledný dom v štvrti je vzdialený len 50 metrov. "Zároveň sa mestská časť zo všetkých strán celkom uzatvorí a natrvalo sa tak zablokuje ďalší rozvoj Matejoviec," dodávajú.



Navrhovaná zmena ÚPN od Brantneru sa týka pozemku vo vlastníctve mesta pod poľnou cestou, ktorá prechádza dotknutým územím. Vedúca odboru výstavby na mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková vysvetlila, že Brantner zmenil na základe požiadaviek obyvateľov z minulého roka situovanie samotnej výrobnej linky. Tá by mala byť podstatne ďalej a ani plánované napojenie do tejto lokality nie je bezprostredne za existujúcimi domami. "Navrhuje sa tam nový vjazd s napojením na cestu I/66. Tento návrh tiež počíta s zrealizovaním ochrannej izolačnej zelene, niekoľko metrov široký pás bude oddeľovať lokalitu od existujúcich rodinných domov," uviedla Horáková s tým, že celá linka na spracovanie bude uzavretá a bude sa v nej odpad aj dotrieďovať.



Obyvatelia sa aj napriek tomu stotožňujú s predloženým pozmeňujúcim poslaneckým návrhom. Lokalita na hranici katastra obcí Stráže pod Tatrami a Žakovce podľa nich disponuje potrebnou infraštruktúrou a nachádza sa na pozemkoch vo vlastníctve SR a samotného mesta. Je situovaná na ľavej strane diaľnice D1 v smere Poprad – Prešov, od obytných zón najbližších obcí je vzdialená viac ako dva kilometre.



Obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Brantneru Peter Pajerchin reagoval, že výstavba linky v tejto časti regiónu je z pohľadu ekonomického a časového nedosiahnuteľná a nerealizovateľná. Ako problém vníma najmä prístupovú cestu. Odďaľovanie zámeru podľa neho predraží nadkladanie odpadu pre všetkých obyvateľov územia. Zdôraznil, že Poprad potrebuje systematické, efektívne a udržateľné riešenie. "Kde je záruka, že keď budeme posudzovať novú lokalitu, neprídu s petíciou obyvatelia iných obcí. Nevieme povedať, či nám vyjde kladne posudzovanie EIA, nerobili sme dopravné posúdenie, obávame sa toho, že to presunieme do inej lokality a priebeh bude rovnaký," skonštatoval Pajerchin.



Viceprimátor Ondrej Kavka občanov ubezpečil, že nastavená technológia neprináša žiadne nebezpečenstvo, ani zhoršenie životného prostredia a takéto centrá existujú aj v iných krajinách. Z predloženého pozmeňujúceho zámeru opozičného poslaneckého klubu podľa neho nevyplýva, aká je ekonomická náročnosť.



"Nebránime sa dohode, ale 30 - 40 miliónová investícia musí mať zmysel. My ako mesto nebudeme mať dostatok prostriedkov na to, aby sme centrum odpadového hospodárstva postavili sami, musíme spolupracovať s investorom. Nové centrum zabezpečí, aby 70 percent odpadu nešlo na skládky a skládkovanie je už teraz príliš drahé," objasnil Kavka.



Vedenie mesta upozorňuje, že v prípade, ak sa linka na zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi nepostaví, môžu byť náklady na zber komunálneho odpadu pre obyvateľov na úrovni stoviek eur ročne. Ak sa naopak postaví, zvyšovanie poplatkov nebude až také drastické.