Pri zrážke áut v obci Huty zahynul 75-ročný vodič

Huty 26. septembra (TASR) - Dopravnú nehodu na ceste druhej triedy v obci Huty, okres Liptovský Mikuláš, v pondelok neprežil 75-ročný vodič. Spolujazdkyňu previezli do nemocnice. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Policajti na základe doterajšieho vyšetrovania zistili, že 75-ročný muž viedol osobné auto značky Škoda v smere od obce Zuberec do Liptovského Mikuláša. "Následne z doposiaľ presne nezistených príčin v pravotočivej zákrute prešiel s vozidlom do protismeru. Tu došlo k zrážke s protiidúcim vozidlom zn. Fiat, ktoré viedol 34-ročný muž. Pri dopravnej nehode utrpel 75 ročný vodič zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol," uviedla Kremeňová.



Alkohol u 34-ročného vodiča policajti nezistili. U nebohého muža bude vykonaná pitva. "Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala hovorkyňa.