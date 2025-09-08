Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZRÁŽKA AUTA S AUTOBUSOM: V Hlohovci sa zranili tri osoby

Snímka z miesta zrážky auta s autobusom v Hlohovci. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Na základe doteraz zistených skutočností vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autobusom.

Autor TASR
Hlohovec 8. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje zrážku osobného auta a autobusu, ktorá sa stala v pondelok v okrese Hlohovec na ceste druhej triedy v smere od obce Bojničky na mesto Hlohovec. Pri dopravnej nehode sa ľahko zranili dve osoby v autobuse, vodič osobného auta bol letecky transportovaný do nemocnice s vážnymi zraneniami. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, prebieha zadokumentovanie miesta nehody. Na základe doteraz zistených skutočností vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autobusom. „Vodič autobusu vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť pod vplyvom alkoholu aj vodič auta, budú zisťovať odberom krvi,“ priblížila polícia.

Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. „Presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody budú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnili.

