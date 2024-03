Tragická nehoda: Zrážku auta s kamiónom neprežil 69-ročný vodič

Bátka 21. marca (TASR) - Na ceste I/16 medzi obcami Bátka a Figa v okrese Rimavská Sobota došlo k stredu (20. 3.) k tragickej dopravnej nehode. Osobné auto prešlo do protismeru, kde sa zrazilo s kamiónom, 69-ročný vodič pri prevoze do nemocnie zraneniam podľahol. Hlavný južný ťah bol v dôsledku nehody uzatvorený približne dve a pol hodiny. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo krátko po poludní. Vodič osobného auta pri prechádzaní tiahlej zákruty v klesaní na suchej vozovke z doposiaľ nezistených príčin prešiel ľavou časťou vozidla do protismeru, kde zachytil prednú časť v tom čase prechádzajúceho nákladného vozidla.



"Následkom nárazu bolo osobné vozidlo odhodené mimo vozovku a kamión ostal stáť prekrížený cez oba jazdné pruhy na ceste. Štyridsaťročný vodič kamiónu sa nezranil, 67-ročný spolujazdec v osobnom aute bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice," priblížila polícia s tým, že vodič osobného auta ťažkým zraneniam podľahol počas transportu do nemocnice v Banskej Bystrici.



Celková škoda, ktorá na vozidlách vznikla, bola vyčíslená na 12.000 eur. Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla bola negatívna, u nebohého vodiča osobného auta bol nariadený odber krvi. "Všetky bližšie okolnosti nehody sú predmetom jej prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.