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Pri zrážke auta s motocyklom prišiel o život 44-ročný motorkár

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície v Komárne.

Autor TASR
Kolárovo 22. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode v Kolárove v okrese Komárno prišiel o život 44-ročný motocyklista. Nehoda sa stala v nedeľu (21. 6.) vo večerných hodinách na ceste II/573 na Orechovej ulici. Zasahovali pri nej všetky záchranné zložky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa vyjadrenia polície 55-ročná vodička vozidla Škoda Superb pri odbočovaní doľava pravdepodobne nedala prednosť oproti idúcemu motocyklu, v dôsledku čoho došlo k zrážke. Aj napriek úsiliu záchranárov sa motorkára nepodarilo oživiť.

Vodička bola podrobená dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície v Komárne.

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