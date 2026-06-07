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Pri zrážke MHD a auta v Banskej Bystrici sa zranila jedna osoba

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Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Dopravní policajti nehodu na mieste vyriešili v blokovom konaní.

Autor TASR
Banská Bystrica 7. júna (TASR) - Prejazd Tajovského ulicou v Banskej Bystrici v sobotu (6. 6.) v podvečerných hodinách skomplikovala dopravná nehoda, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zranila sa pri nej jedna osoba cestujúca v autobuse. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

„Vodičovi MHD náhle vošiel do jazdnej dráhy šofér osobného auta, ktorý odbočil doľava, v dôsledku čoho došlo k bočnému nárazu autobusu do osobného vozidla. Zranenie jednej cestujúcej osoby si vyžiadalo jednorazové ošetrenie na mieste. K zraneniam ďalších osôb nedošlo. Vykonanými dychovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u vodičov vylúčená,“ uviedla polícia.

Dopravní policajti nehodu na mieste vyriešili v blokovom konaní.

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