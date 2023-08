PRI ZRÁŽKE ZAHYNUL CHODEC: Tragédia sa stala pri výjazde z Košíc

Košice 23. augusta (TASR) - Pri utorkovej (22. 8.) dopravnej nehode pri výjazde z Košíc smerom na Prešov prišiel o život 22-ročný chodec. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.



K tragickej zrážke došlo okolo 20.00 h. Dvadsaťročný vodič viedol osobné auto zn. Škoda Octavia po štátnej ceste I/20 v ľavom jazdnom pruhu, v smere od Košíc na Prešov. Podľa doterajších zistení v tom čase cez cestu, z pravej strany na ľavú, prechádzal chodec, do ktorého vodič narazil. Po náraze ho odhodilo na cestu v protismernej časti vozovky. Zraneniam na mieste podľahol.



Auto po zrážke narazilo do zvodidiel. Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzali ešte štyria spolujazdci, ani jeden z nich sa nehode nezranil. U vodiča alkohol v dychu nezistili. To, či pod jeho vplyvom nebohý chodec, bude podľa Ivanovej zisťované pri pitve.



Počas dokumentovania bol úsek cesty v oboch smeroch dočasne uzavretý, premávku usmerňovali policajti. "To, prečo k tejto tragickej dopravnej nehode došlo, čo bolo jej príčinou, no najmä miera zavinenia jej účastníkov, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala.