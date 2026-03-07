< sekcia Regióny
Pri zrážke s autobusom na ceste I/61 v Opatovej sa zranil motocyklista
Motocyklista jazdil po ceste v smere od Dubnice nad Váhom do Trenčína.
Autor TASR
Trenčín 7. marca (TASR) - Zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice utrpel pri piatkovom (6. 3.) strete s autobusom na ceste I/61 v trenčianskej mestskej časti Opatová 46-ročný motocyklista. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Podľa jej slov motocyklista jazdil po ceste v smere od Dubnice nad Váhom do Trenčína. „V časti Opatová vodič autobusu odbočoval na vedľajšiu cestu, pričom došlo k stretu prednej časti motocykla a zadnej pravej časti autobusu. Pri dopravnej nehode utrpel vodič motocykla zranenia, v dôsledku ktorých bol prevezený do nemocnice. K zraneniu iných osôb nedošlo,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky a z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody bol daný úsek na nevyhnutne potrebný čas neprejazdný. „Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne sa okolnosťami dopravnej nehody naďalej zaoberá, pričom miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala Klenková.
