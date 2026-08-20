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Štvrtok 20. august 2026
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TRAGICKÁ NEHODA: Šoférka neprežila zrážku s nákladným autom

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Pri následnej zrážke odhodilo osobné auto mimo cesty, kde prednou časťou narazilo do stĺpa oplotenia rodinného domu.

Autor TASR
Hrkovce 20. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode neďaleko obce Hrkovce v Levickom okrese prišla v stredu (19. 8.) o život 83-ročná vodička Renaultu Clio. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, žena pri otáčaní na ceste pravdepodobne z nepozornosti vošla do jazdnej dráhy nákladnému motorovému vozidlu Renault.

Pri následnej zrážke odhodilo osobné auto mimo cesty, kde prednou časťou narazilo do stĺpa oplotenia rodinného domu. „Vodička bola s vážnymi zraneniami prevezená leteckou záchrannou službou do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahla. Prítomnosť alkoholu u nebohej bude zisťovaná pri pitve,“ uviedla polícia.

Ako doplnila, 29-ročný vodič nákladného auta bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Okolnosti, miera zavinenia, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ doplnila polícia.
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