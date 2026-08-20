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TRAGICKÁ NEHODA: Šoférka neprežila zrážku s nákladným autom
Pri následnej zrážke odhodilo osobné auto mimo cesty, kde prednou časťou narazilo do stĺpa oplotenia rodinného domu.
Autor TASR
Hrkovce 20. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode neďaleko obce Hrkovce v Levickom okrese prišla v stredu (19. 8.) o život 83-ročná vodička Renaultu Clio. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, žena pri otáčaní na ceste pravdepodobne z nepozornosti vošla do jazdnej dráhy nákladnému motorovému vozidlu Renault.
Pri následnej zrážke odhodilo osobné auto mimo cesty, kde prednou časťou narazilo do stĺpa oplotenia rodinného domu. „Vodička bola s vážnymi zraneniami prevezená leteckou záchrannou službou do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahla. Prítomnosť alkoholu u nebohej bude zisťovaná pri pitve,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, 29-ročný vodič nákladného auta bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Okolnosti, miera zavinenia, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ doplnila polícia.
Pri následnej zrážke odhodilo osobné auto mimo cesty, kde prednou časťou narazilo do stĺpa oplotenia rodinného domu. „Vodička bola s vážnymi zraneniami prevezená leteckou záchrannou službou do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahla. Prítomnosť alkoholu u nebohej bude zisťovaná pri pitve,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, 29-ročný vodič nákladného auta bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Okolnosti, miera zavinenia, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ doplnila polícia.