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Pri zrážke vozidiel pri Kráľovej pri Senci zasahoval vrtuľník
O nehode informovala na sociálnej sieti v sobotu popoludní polícia. Uviedla vtedy, že sa pri nehode ľahko zranili dve osoby a premávka bola na mieste obmedzená.
Autor TASR
Kráľová pri Senci 7. júna (TASR) - Pri sobotnej (6. 6.) zrážke dvoch vozidiel pri obci Kráľová pri Senci zasahoval vrtuľník, ktorý do nemocnice previezol jedného zo zranených. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„V dôsledku zrážky utrpelo zranenia viacero osôb. Zasahujúci hasiči vyslobodili zranených z havarovaných vozidiel pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Následne im poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich transporte do vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Jedna zo zranených osôb bola do nemocnice prepravená vrtuľníkom leteckej záchrannej zdravotnej služby. Hasiči zároveň zabezpečili havarované automobily proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a následne očistili vozovku, aby zabezpečili jej opätovné sprejazdnenie,“ uviedol zbor.
O nehode informovala na sociálnej sieti v sobotu popoludní polícia. Uviedla vtedy, že sa pri nehode ľahko zranili dve osoby a premávka bola na mieste obmedzená.
„V dôsledku zrážky utrpelo zranenia viacero osôb. Zasahujúci hasiči vyslobodili zranených z havarovaných vozidiel pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Následne im poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich transporte do vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Jedna zo zranených osôb bola do nemocnice prepravená vrtuľníkom leteckej záchrannej zdravotnej služby. Hasiči zároveň zabezpečili havarované automobily proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a následne očistili vozovku, aby zabezpečili jej opätovné sprejazdnenie,“ uviedol zbor.
O nehode informovala na sociálnej sieti v sobotu popoludní polícia. Uviedla vtedy, že sa pri nehode ľahko zranili dve osoby a premávka bola na mieste obmedzená.