Pri zrekonštruovanej MŠ v Záhorskej Bystrici budú nové detské ihriská

Bratislava 16. marca (TASR) - K nadstavbe materskej školy (MŠ) a revitalizácii školského areálu v Záhorskej Bystrici pribudnú aj dve nové detské ihriská. "S ich výstavbou sa i napriek obmedzeniam, súvisiacim s novým koronavírusom, už začalo," informuje mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica na sociálnej sieti.



"Jedno vznikne na pôvodnom mieste detského ihriska vedľa Hargašovej ulice a druhé vedľa prístavby škôlky v časti školského športového areálu," spresnila samospráva, ktorá odhaduje, že do leta by mohla byť realizácia hotová.



Zrenovovanú škôlku v Záhorskej Bystrici oficiálne otvorili 8. januára. V nových priestoroch ponúka kapacity pre osem tried. Súčasťou rekonštrukcie okrem nadstavby bola i obnova fasády, taktiež výmena elektroinštalácie i podlahových krytín, rovnako tak vybudovanie novej prípojky vody.



Stavba sa dostala aj do finálového výberu kandidátov na cenu v poľskej ankete s medzinárodným charakterom, v ktorej oceňujú výnimočné nové stavby i modernizácie starších objektov.