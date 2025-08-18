< sekcia Regióny
Pri ZŠ Miloša Janošku v L. Mikuláši pribudne 15 parkovacích miest
Na nových parkovacích miestach môžu ľudia mimo školského vyučovania stáť bez obmedzenia - počas pracovných dní po 16.00 h, tiež počas víkendov a sviatkov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. augusta (TASR) - Pri Základnej škole (ZŠ) Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši pribudne 15 nových parkovacích miest. Ako informovalo mesto na svojom webe, počas vyučovania tu môžu rodičia deti bezpečne naložiť alebo vyložiť, povolené je krátkodobé zastavenie do 15 minút.
Na nových parkovacích miestach môžu ľudia mimo školského vyučovania stáť bez obmedzenia - počas pracovných dní po 16.00 h, tiež počas víkendov a sviatkov.
„Od začiatku nového školského roka zároveň zjednosmerníme cestu od križovatky so Školskou po Hviezdoslavovu. Cieľom je zabrániť ranným zápcham a predísť kolíznym situáciám,“ uviedli zo samosprávy.
Približne 150-metrový úsek mesto upraví novým dopravným značením. Jednosmerná cesta povedie od centra mesta smerom ku kaviarni. O pár metrov sa presúva priechod pre chodcov aj autobusové zastávky.
Na nových parkovacích miestach môžu ľudia mimo školského vyučovania stáť bez obmedzenia - počas pracovných dní po 16.00 h, tiež počas víkendov a sviatkov.
„Od začiatku nového školského roka zároveň zjednosmerníme cestu od križovatky so Školskou po Hviezdoslavovu. Cieľom je zabrániť ranným zápcham a predísť kolíznym situáciám,“ uviedli zo samosprávy.
Približne 150-metrový úsek mesto upraví novým dopravným značením. Jednosmerná cesta povedie od centra mesta smerom ku kaviarni. O pár metrov sa presúva priechod pre chodcov aj autobusové zastávky.