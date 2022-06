Pri ZŠ Starozagorská pribudne atletický ovál aj ihrisko pre futbal

Košice 7. júna (TASR) – V areáli základnej školy (ZŠ) Starozagorská v Košiciach zmodernizujú atletický ovál a vybudujú ihrisko pre malý futbal. Celková investícia má predstavovať 424.000 eur. Výstavba má trvať osem mesiacov. Vynovené športovisko by malo predpoludním slúžiť na vyučovanie telesnej výchovy a popoludní by malo byť prístupné širokej verejnosti a košickým športovým klubom. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Jaroslav Polaček.



Na mieste má vzniknúť 200-metrový atletický ovál, ktorého súčasťou budú štyri dráhy, 60-metrov dlhá šprintérska rovinka a pieskové doskočisko pre skok do diaľky. Vo vnútri atletického oválu bude inštalované ihrisko s oficiálnymi rozmermi pre malý futbal s povrchom umelej trávy.



Stavebnú časť bude mať na starosti spoločnosť Maro zo Sučian, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou vo výške 360.936 eur s DPH. "Suma 60.000 eur je vynútený náklad, ktorým je vybudovanie špeciálnej cesty, aby sa sem dostala technika," spresnil Polaček, podľa ktorého bude areál zároveň osvetlený.



Riaditeľ ZŠ Starozagorská Alexander Suchán pripomenul, že v súčasnosti ide o zanedbaný priestor, ktorý sa využíval len veľmi sporadicky. "Od nového športového areálu si sľubujeme zvýšenie záujmu o pohybové aktivity nielen našich žiakov a ďalších mladých atlétov i futbalistov. Dôležitou je tiež skutočnosť, že poskytne zázemie i pre obyvateľov z blízkej lokality a rekreačných športovcov. Tým sa môže stať centrom spoločenstva ľudí, ktorých spája šport," povedal.



Podľa magistrátu je výstavba ihriska a atletického oválu súčasťou plánu revitalizácie košickej športovej infraštruktúry. Ako uvádza na svojej webovej stránke, spolu s uvedeným areálom je v meste 14 športovísk, ktoré sú buď rozostavané alebo v blízkom čase získajú stavebné povolenie.