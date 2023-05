Pri ZŠ Želiarska v Košiciach začína výstavba športovej haly

Košice 18. mája (TASR) – Nová školská športová hala vyrastie pri Základnej a materskej škole na Želiarskej ulici v košickej mestskej časti Ťahanovce. Jej výstavbu vo štvrtok začali symbolickým poklepaním základného kameňa florbalovými hokejkami.



Ako informoval magistrát, žiaci na Želiarskej sú jediní školáci v meste, ktorí nemajú v areáli školy vlastnú telocvičňu. Tú pôvodnú ešte v roku 2021 zbúrali pre jej nevyhovujúci technický stav. Nová hala okrem športovej prípravy pre deti bude určená najmä na loptové hry a poslúži aj na tréningy a zápasy košických volejbalových, basketbalových, hádzanárskych, futsalových, bedmintových a florbalových tímov, a to najmä v mládežníckych kategóriách.



"Chceme zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu a vybavenosť školy. Zároveň v rámci týchto projektov sa snažíme prinášať športovým klubom a združeniam v meste aj nový domovský stánok, ako sa už udialo v prípade viacerých už zrealizovaných alebo prebiehajúcich investícií do športovísk v našom meste," uviedol primátor Jaroslav Polaček.



Výstavbu bude mať v zmysle podpísanej zmluvy s mestom na starosti spoločnosť Betpres, ktorá v uplynulých mesiacoch rekonštruovala aj bývalú Angels arénu. Vranovská firma uspela vo verejnej súťaži spomedzi siedmich prihlásených záujemcov s ponukou vo výške 2.921.819 eur. Jej ponuka bola o viac ako 21 percent nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, informovalo mesto. Podľa konateľa spoločnosti Rolanda Ďurka by do mesiaca mali na Želiarsku prísť bagre a ďalšie ťažké mechanizmy a spolu s robotníkmi začať stavať. Stavba má byť hotová do 18 mesiacov.



Mesto získalo na projekt cez ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) dotáciu vo výške 1,2 milióna eur, zvyšnú sumu pokryje z bankového úveru. "Projekt výstavby tohto športoviska bol dlhodobo pripravovaný a verím, že k jeho úspešnej realizácii bude môcť prispieť aj naše ministerstvo," uviedol nový šéf rezortu Peter Balík.



Súčasťou športoviska budú nové šatne, sprchy a sociálne zariadenia, náraďovne, ošetrovňa, miestnosť pre trénerov a rozhodcov a tribúna pre 100 divákov. Stavba je naprojektovaná a zaradená do energetickej triedy s nízkou energetickou náročnosťou A0.