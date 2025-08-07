< sekcia Regióny
Pri Zvolenskej Slatine sa vyskytol invázny boľševník obrovský
Autor TASR
Zvolen 7. augusta (TASR) - Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana zaznamenala v katastri obce Zvolenská Slatina výskyt invázneho a nebezpečného bolševníka obrovského. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že zamestnanci ho chemicky odstraňovali.
Dodáva, že boj s touto agresívnou bylinou si však vyžaduje niekoľkodňové a opakované zásahy s chemickým postrekom. Človeku spôsobuje vážne popáleniny na tele, ktoré sa prejavujú až po určitom čase a po kontakte so slnečným žiarením. Pripomína, že bolševník sa šíri semenami. Za život vykvitnú iba raz a po oplodnení uhynú. „S ohľadom na veľkosť rastliny je odstraňovanie súplodí veľmi náročnou činnosťou, keďže dorastá až do štyroch metrov,“ objasňuje správa. Súkvetia majú podľa nej niekedy vyše metra v priemere.
Správa zdôrazňuje, že nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa v minulosti dostali na naše územie, predstavujú v súčasnosti hrozbu pre biodiverzitu. „Kedysi okrasné rastliny našich záhrad už dávno rozšírili svoje pôsobisko mimo oplotených pozemkov,“ konštatuje. Vyznačujú sa odolnosťou a životaschopnosťou. Preto sú celoplošne rozšírené a ťažko sa odstraňujú. Podľa CHKO tak menia vzhľad krajiny, vytláčajú pôvodné druhy, znižujú produktivitu pôdy a znehodnocujú pozemky. Šíria sa najmä v lokalitách ako stanovištia pozdĺž železničných tratí, cestných komunikácií, riek či vodných nádrží.
Možnosťami odstránenia inváznych rastlín sú napríklad ich vykopávanie, vytrhávanie, výrub či kosenie. Súčasťou sú aj aj pastva, aplikácia horúcej pary, podseknutie rýľom i chemický postrek na listy.
Boľševník obrovský pochádza z Ázie. Rastlina dorastá do dvoch až štyroch metrov. Zaraďuje sa medzi najnebezpečnejšie invázne druhy na slovenskom území. Šťava z rastliny spôsobuje ťažké poleptanie a pľuzgiere na pokožke človeka.
