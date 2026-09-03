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PRIAMO PRED OČAMI POLÍCIE: Vodič v Nových Zámkoch zdemoloval značku
Policajti jazdu videli a vodiča zastavili. Vyzvali ho, aby predložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla.
Autor TASR
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Nové Zámky 3. septembra (TASR) - Vodič štvorkolky v Nových Zámkoch zdemoloval dopravnú značku priamo pred policajnou hliadkou. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, nehoda sa stala počas prejazdu okružnou križovatkou, ktorý muž zakončil nárazom do značenia.
Policajti jazdu videli a vodiča zastavili. Vyzvali ho, aby predložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Takisto ho podrobili dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. „Následne s 33-ročným mužom spísali tlačivo o škodovej udalosti a uložili mu blokovú pokutu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ doplnila polícia.
Policajti jazdu videli a vodiča zastavili. Vyzvali ho, aby predložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Takisto ho podrobili dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. „Následne s 33-ročným mužom spísali tlačivo o škodovej udalosti a uložili mu blokovú pokutu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ doplnila polícia.