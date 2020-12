Priatelia Zeme a dodávatelia tepla podpísali memorandum

Prievidza 10. decembra (TASR) - Priatelia Zeme-CEPA podpísali s možnými budúcimi dodávateľmi tepla na hornej Nitre memorandá o porozumení. Slovenské elektrárne (SE) a Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) sa s organizáciou zhodli, že budúce vykurovanie regiónu by malo byť založené na optimalizovanej spotrebe tepla a riešení minimalizujúcom uhlíkovú náročnosť, ako i dosah na životné prostredie. TASR o tom vo štvrtok informoval Juraj Melichár z organizácie.



Obe spoločnosti vo svojich memorandách tiež navrhujú, aby Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR každoročne v rámci správ o implementácii Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra vyhodnocovalo viaceré faktory. Ide o znižovanie potreby energie v budovách a rozvodoch napojených na centrálne zásobovanie teplom, zvyšovanie podielu energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom úplne nahradiť zdroje na báze fosílneho zemného plynu do roku 2034, ako i využívanie energetických zariadení na zvyšovanie energetickej hospodárnosti vo vlastníctve energetických komunít, občanov a samospráv.



"Plošné a razantné zníženie energetickej potreby a prechod k nízkouhlíkovej tepelnej energetike na hornej Nitre je prioritným verejným záujmom. Verím, že vláda vytvorí podmienky a podporí kapacity na prechod na udržateľné tepelné riešenia smerom k uhlíkovej neutralite," povedal Melichár. Horná Nitra sa podľa neho môže stať nielen ukážkou transformácie od uhlia, ale aj príkladom pre cielené znižovanie energetickej potreby a zvyšovanie obnoviteľných zdrojov.



"SE pripravili projekt transformácie elektrárne Nováky na tepláreň na báze plynovej a biomasovej kotolne do konca roku 2023 s cieľom eliminovať v čo najväčšej možnej miere súčasné negatívne dosahy na spotrebiteľov aj obyvateľov v celom regióne. S Priateľmi Zeme chceme spolupracovať a hľadať riešenie, ktoré bude minimalizovať dosah na životné prostredie a uhlíkovú náročnosť," vyhlásil Branislav Strýček, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti.



Riešenie, ktoré ponúka mesto Prievidza pre budúcnosť vykurovania Prievidze zo strany PTH, využíva vo veľkej miere aj obnoviteľné zdroje energie, a to banské vody, tepelné čerpadlá, solárne panely a biomasu, skonštatovala primátorka mesta a členka predstavenstva PTH Katarína Macháčková. "Našou dlhodobou víziou je zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov tým, že budeme aj v budúcnosti ďalej využívať potenciál uzatváraných baní a pridávať ich do zdroja, ktorý vybudujeme v Cigli. Preto sme sa radi pridali k memorandu," doplnila Macháčková. V rámci transformácie uhoľného regiónu podľa nej mesto vidí veľký priestor aj na znižovanie spotreby energie, najmä opatreniami zameranými na verejné budovy a inovácie v oblasti energetiky.