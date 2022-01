Priaznivá epidemická situácia v nemocnici v košickej Šaci pretrváva

Košice 11. januára (TASR) – Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici v košickej Šaci naďalej klesá. Predpokladá, že ide o prechodné zlepšenie situácie pred očakávaným nárastom prípadov súvisiacich s mutáciou omikron. Všetky zavedené epidemické opatrenia preto zostávajú v platnosti. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí s tým, že zároveň rozšírili očkovacie kapacity.



V súčasnosti poskytujú zdravotnú starostlivosť deviatim pacientom pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19, pričom ani jeden z nich aktuálne nevyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie alebo high-flow. Štyria pacienti sú zaočkovaní, pričom dvaja z nich aj posilňujúcou treťou dávkou.



Podľa riaditeľa nemocnice Pavla Rusnáka sa začína napĺňať predpokladaný scenár nárastu pacientov s nepľúcnou formou ochorenia. „Obaja plne zaočkovaní pozitívni pacienti sú hospitalizovaní z dôvodu iných diagnóz. Dá sa predpokladať, že rovnako ako v iných krajinách, aj u nás mutácia omikron zaplní nemocničné lôžka pacientmi, ktorí zdravotnú starostlivosť nebudú potrebovať primárne pre koronavírus, avšak ich počet bude vysoký,“ dodal. Pripomenul, že najúčinnejšiu ochranu voči ochoreniu poskytuje očkovanie.



Aj z tohto dôvodu vakcinačné centrum nemocnice od začiatku tohto týždňa rozšírilo kapacity očkovacích dní. Počas januára majú záujemcovia možnosť využiť na očkovanie štyri dni v týždni. Vakcinácia prebieha v pondelky, utorky, štvrtky a piatky, a to v čase od 7.00 do 14.30 h v priestoroch polikliniky na vstupnom areáli U. S. Steel Košice. Realizovaná je očkovacou látkou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Vzhľadom na rýchlo sa meniacu epidemickú situáciu zdravotnícke zariadenie žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu.