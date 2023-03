Príbeh Harryho Pottera premietnu v sprievode symfonického orchestra

Bratislava 17. marca (TASR) – Bratislava bude v sobotu 18. marca o 13.00 h dejiskom koncertu Harry Potter a Kameň mudrcov, v sprievode symfonického orchestra. V prepojení premietania čarodejníckeho filmu v sprievode naživo hrajúceho Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu si na svoje prídu fanúšikovia príbehu o mladom čarodejníkovi i nadšenci klasickej hudby. Ako informujú organizátori, brány NTC arény otvoria už o 11.30 h, aby divákom ponúkli sprievodný program určený deťom aj dospelým.



Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, sprevádzajúci film o najslávnejšom čarodejníkovi, bude interpretovať filmovú hudbu skladateľa Johna Williamsa, ktorá často v samotnom filme nevynikne do posledného tónu pre špeciálne efekty alebo dialógy. "V tomto prípade sú hudba a dialógy upravené špeciálne tak, aby vynikla do posledného tónu majstrovská hudba Wiliamsa, ktorú nám prinesie symfonický orchester pod vedením dirigenta Ernst van Tiela," vysvetľuje producent koncertu Tibor Engler k zážitku, ktorý divákom prinesie 90-členný orchester.



V sprievodnom programe čaká návštevníkov netradičného koncertu napríklad podujatie Čarovné nástroje, na ktorom organizátori spolupracujú so Základnou umeleckou školou Exnárovou v Bratislave. "Deti aj dospelí si tak budú môcť necelé dve hodiny pred premietaním vyskúšať hru na nástroje, ktoré budú neskôr aj súčasťou orchestra. Možno sa niektoré deti, ktoré doteraz k nástrojom nemali prístup, po tomto nadchnú a budú sa chcieť naučiť na niečom hrať," dodáva Engler. Diváci sa môžu tešiť napríklad aj na "Uličku hier", v ktorej si budú môcť zahrať tematické hry na pár minút i tie komplikovanejšie.