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Príbeh Malého princa na Bojnickom zámku ponúka posolstvo i hodnoty
Spracovať príbeh Malého princa chceli organizátori už dlhšie, mali ho takpovediac pripravený v zásuvke.
Autor TASR
Bojnice 17. júna (TASR) - Príbeh Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho ponúka 28. ročník podujatia Rozprávkový zámok na Bojnickom zámku. Detských i dospelých návštevníkov priestormi zámku sprevádza niekoľko desiatok hercov i bábka samotného Malého princa. Podobne ako v knihe, i toto podujatie ponúka posolstvo a upozorňuje na hodnoty. Rozprávkový zámok sa koná od stredy do nedele (21. 6.) a od 24. do 28. júna.
„Malý princ je jedno z najkrajších diel svetovej literatúry, veľmi sa tešíme, že prišiel aj na Bojnický zámok,“ povedala pre TASR organizátorka podujatia Petra Roháčová.
Spomenula, že spracovanie príbehu bolo trochu zložitejšie, pretože sa organizátori spolu s režisérom Róbertom Mankoveckým chceli priblížiť knihe, ak nie ju úplne stvárniť, keďže veľmi veľa ľudí má túto rozprávku načítanú a nechceli ich tak sklamať.
Spracovať príbeh Malého princa chceli organizátori už dlhšie, mali ho takpovediac pripravený v zásuvke. „Mali sme pocit, že do tohto diela musíme trochu dorásť s našimi skúsenosťami,“ podotkla Roháčová.
Príbeh Malého princa ponúka detským i dospelým návštevníkom posolstvo, upozorňuje i na hodnoty a odkazy, ktoré spisovateľ vkladal do knihy. „Toto dielo nie je spracovaním len pre oči, prechádza i cez dušu a ponúka zamyslenie,“ priblížila Roháčová.
Cestu Malého princa približuje na zámku približne 60 účinkujúcich, sú medzi nimi amatérski i profesionálni herci, speváci i tanečníci. Samotný Malý princ je bábkou.
Podujatie pripravuje agentúra Rozprávkový svet a Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice, každoročne sa koná v júni. Dať deťom darček za usilovnosť a snahu počas celého školského roka označila riaditeľka múzea Slavomíra Lenhartová za veľmi pekné a motivujúce. „Ako múzeum sme naklonení podporovať takéto aktivity, pokiaľ je to krásny rozprávkový príbeh, ktorý deti vtiahne do deja v tomto charakteristickom a historickom prostredí. Do detskej duše nevieme zapísať nič viac pekného a milého na konci školského roka ako u nás na zámku rozprávkou,“ ozrejmila.
Malý princ je podľa riaditeľky experimentálnym príbehom, keďže Exupéry do neho vložil svoju dospelú dušu cez malé dieťa. „Ľudia, ktorí si tento príbeh obľúbili, si určite prídu na svoje. Deti tam zase majú čistý priamočiary prístup chlapčeka z inej planéty, ktorý sa možno ako z inej planéty cíti v svete dospelých,“ dodala.
„Malý princ je jedno z najkrajších diel svetovej literatúry, veľmi sa tešíme, že prišiel aj na Bojnický zámok,“ povedala pre TASR organizátorka podujatia Petra Roháčová.
Spomenula, že spracovanie príbehu bolo trochu zložitejšie, pretože sa organizátori spolu s režisérom Róbertom Mankoveckým chceli priblížiť knihe, ak nie ju úplne stvárniť, keďže veľmi veľa ľudí má túto rozprávku načítanú a nechceli ich tak sklamať.
Spracovať príbeh Malého princa chceli organizátori už dlhšie, mali ho takpovediac pripravený v zásuvke. „Mali sme pocit, že do tohto diela musíme trochu dorásť s našimi skúsenosťami,“ podotkla Roháčová.
Príbeh Malého princa ponúka detským i dospelým návštevníkom posolstvo, upozorňuje i na hodnoty a odkazy, ktoré spisovateľ vkladal do knihy. „Toto dielo nie je spracovaním len pre oči, prechádza i cez dušu a ponúka zamyslenie,“ priblížila Roháčová.
Cestu Malého princa približuje na zámku približne 60 účinkujúcich, sú medzi nimi amatérski i profesionálni herci, speváci i tanečníci. Samotný Malý princ je bábkou.
Podujatie pripravuje agentúra Rozprávkový svet a Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice, každoročne sa koná v júni. Dať deťom darček za usilovnosť a snahu počas celého školského roka označila riaditeľka múzea Slavomíra Lenhartová za veľmi pekné a motivujúce. „Ako múzeum sme naklonení podporovať takéto aktivity, pokiaľ je to krásny rozprávkový príbeh, ktorý deti vtiahne do deja v tomto charakteristickom a historickom prostredí. Do detskej duše nevieme zapísať nič viac pekného a milého na konci školského roka ako u nás na zámku rozprávkou,“ ozrejmila.
Malý princ je podľa riaditeľky experimentálnym príbehom, keďže Exupéry do neho vložil svoju dospelú dušu cez malé dieťa. „Ľudia, ktorí si tento príbeh obľúbili, si určite prídu na svoje. Deti tam zase majú čistý priamočiary prístup chlapčeka z inej planéty, ktorý sa možno ako z inej planéty cíti v svete dospelých,“ dodala.