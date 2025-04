VIDEO: Príbeh Márie Antoinetty predstaví výstava v Bratislave

Bratislava 28. apríla (TASR) - Rytierska sieň Bratislavského hradu je dejiskom novej výstavy „Marie Antoinette - z Viedne do Versailles až pod gilotínu“. Venovaná je poslednej francúzskej kráľovnej, prezentuje jej šaty, dobové kostýmy a predmety. Výstava je výsledkom prvej spolupráce Slovenského národného múzea (SNM) - Historického múzea a Zámku Versailles. Pre návštevníkov bude prístupná od stredy (30. 4.) do 28. februára 2026.



„Ponúka jedinečné ponorenie sa do sveta kráľovnej, ktorá sa narodila v Rakúsku a potom zomrela vo Francúzsku, takisto upozorňuje na vývoj módy v 18. storočí, pričom zdôrazňuje hlavnú úlohu Francúzska v histórii ‚haute couture‘,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii francúzsky veľvyslanec na Slovensku Nicolas Suran, ktorý prevzal záštitu nad výstavou spolu s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim.







Výstava podľa Surana stelesňuje záväzok posilňovať kultúrne väzby medzi európskymi krajinami. „V dobe, keď Európa a Európska únia sú tak veľmi kritizované, je to najlepší spôsob, ako pripomínať to, čo máme spoločné,“ poznamenal veľvyslanec k výstave, ktorú označil za „svedectvo o túžbe Európy po dialógu“.



Návštevníci výstavy sa môžu zoznámiť s dramatickým príbehom Márie Antoinetty, ktorá sa vďaka svadobnej politike svojej matky Márie Terézie stala najznámejšou francúzskou kráľovnou a ktorej prepychový život vo Versaillskom zámku preťalo ostrie gilotíny.



Riaditeľ Versaille spectacle a opera Versailles Laurent Brunner spresnil, že výstava prezentuje päť výnimočných šiat kráľovnej, identicky rekonštruovaných podľa portrétnych obrazov Márie Antoinetty. „Okrem týchto kópií tu máme aj originály modelov šiat, ktoré nosili dvorania v 18. storočí. Práve tento fond sme vytvorili špeciálne pre výstavu v Bratislave,“ podčiarkol Brunner.



Na výstave sú zastúpené aj parochne, obrazy, nábytok a ďalšie umelecké predmety zapožičané z Versailles. Riaditeľ SNM - Historického múzea Peter Barta pre TASR potvrdil, že výstavu dopĺňajú aj predmety zo zbierok slovenských múzeí. „Výnimočným je aj portrét Márie Antoinetty, ktorý sme kúpili v Paríži pred viac ako rokom, je to unikátny portrét v tom, že zachytáva už nie tú jej rokokovú nádheru, ale prostejší smer módy, ktorý Mária Antoinetta v závere svojho života presadzovala,“ dodal Barta.



Na jeden z pokladov depozitáru SNM - Historického múzea upozornil kurátor a koproducent výstavy Alexandre Pajon, ktorý v slovenskej kolekcii objavil podľa vlastných slov unikátny objekt. „Je to ukážka kresťanstva cisárskej rodiny, tento objekt je, čo sa týka historického aj estetického hľadiska, absolútne unikátny,“ zdôraznil Pajon na margo votívneho obrazu Panny Márie s rodinou Márie Terézie od neznámeho autora, zasadený do polovice 18. storočia.