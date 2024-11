Príbeh meštianskeho domu v Trnave odhalia za svetla lampášov

Trnava 8. novembra (TASR) - Príbeh meštianskeho domu na Hlavnej ulici v Trnave, ktorý aktuálne slúži ako Kreatívne centrum, odhalia verejnosti v sobotu (9. 11.) podvečer za svetla lampášov. Informovali o tom organizátori podujatia z občianskeho združenia kreARTivum.



Podujatie s názvom Za svetla lampášov: Príbeh domu na Hlavnej 17 sa uskutoční v sobotu o 17.00 a 18.00 h. "Chceme ľuďom ponúknuť zážitok, ktorý ich zavedie do minulosti Trnavy prostredníctvom autentickej atmosféry a fascinujúcich príbehov z čias, keď tento dom hral dôležitú úlohu v živote mesta," priblížila predsedníčka občianskeho združenia Martina Andrisová.



Návštevníci budú môcť vstúpiť do priestorov meštianskeho domu, ktoré bežne nie sú prístupné verejnosti. "Je to jedinečná príležitosť nahliadnuť do priestorov bývalej Trnavskej sporiteľne, jej tajného trezoru či niekdajšej čistiarne pána Stolárika," dodala.



Návštevníkov zákutiami meštianskeho domu prevedú dve historické postavy. V rámci podujatia si budú môcť pozrieť aj výstavu s názvom Príbeh čistiarne pána Stolárika mapujúcu existenciu jednej z prvých čistiarní na území dnešného Slovenska a život jej zakladateľa Františka Stolárika.