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Príbehy o horách prinesú prednášky Liptovského múzea

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Prednášky sa budú konať 10. júna v Múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš a 11. júna v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok so začiatkom vždy o 16.00 h.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. júna (TASR) - Príbehy o horách ako dominantách našej krajiny a ich zobrazovanie v priebehu dejín v júni prinesie pokračovanie prednáškového cyklu Liptovského múzea s názvom Príbeh nášho múzea. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, téma prednášky priblíži, ako človek v minulosti vnímal hory, aké pocity v ňom vyvolávali a ako sa tento pohľad postupne menil.

„Návštevníci sa dozvedia viac o tom, ako sa vyvíjali spôsoby stvárňovania hôr a horstiev a ako tieto umelecké či kartografické zobrazenia odzrkadľovali aktuálne myšlienkové a spoločenské trendy svojej doby,“ vysvetlil prednášajúci kurátor Liptovského múzea Tomáš Pastucha.

Súčasťou prezentácie budú historické mapy, plány, maľby, grafiky i fotografie zo zbierkového fondu Liptovského múzea. „Prednáška zároveň predstaví konkrétne vrchy a horské scenérie, ktoré sa stali obľúbeným motívom umelcov a dokumentaristov,“ zdôraznil Pastucha.

Prednášky sa budú konať 10. júna v Múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš a 11. júna v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok so začiatkom vždy o 16.00 h.
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