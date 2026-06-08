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Príbehy o horách prinesú prednášky Liptovského múzea
Prednášky sa budú konať 10. júna v Múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš a 11. júna v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok so začiatkom vždy o 16.00 h.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. júna (TASR) - Príbehy o horách ako dominantách našej krajiny a ich zobrazovanie v priebehu dejín v júni prinesie pokračovanie prednáškového cyklu Liptovského múzea s názvom Príbeh nášho múzea. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, téma prednášky priblíži, ako človek v minulosti vnímal hory, aké pocity v ňom vyvolávali a ako sa tento pohľad postupne menil.
„Návštevníci sa dozvedia viac o tom, ako sa vyvíjali spôsoby stvárňovania hôr a horstiev a ako tieto umelecké či kartografické zobrazenia odzrkadľovali aktuálne myšlienkové a spoločenské trendy svojej doby,“ vysvetlil prednášajúci kurátor Liptovského múzea Tomáš Pastucha.
Súčasťou prezentácie budú historické mapy, plány, maľby, grafiky i fotografie zo zbierkového fondu Liptovského múzea. „Prednáška zároveň predstaví konkrétne vrchy a horské scenérie, ktoré sa stali obľúbeným motívom umelcov a dokumentaristov,“ zdôraznil Pastucha.
Prednášky sa budú konať 10. júna v Múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš a 11. júna v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok so začiatkom vždy o 16.00 h.
„Návštevníci sa dozvedia viac o tom, ako sa vyvíjali spôsoby stvárňovania hôr a horstiev a ako tieto umelecké či kartografické zobrazenia odzrkadľovali aktuálne myšlienkové a spoločenské trendy svojej doby,“ vysvetlil prednášajúci kurátor Liptovského múzea Tomáš Pastucha.
Súčasťou prezentácie budú historické mapy, plány, maľby, grafiky i fotografie zo zbierkového fondu Liptovského múzea. „Prednáška zároveň predstaví konkrétne vrchy a horské scenérie, ktoré sa stali obľúbeným motívom umelcov a dokumentaristov,“ zdôraznil Pastucha.
Prednášky sa budú konať 10. júna v Múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš a 11. júna v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok so začiatkom vždy o 16.00 h.