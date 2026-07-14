< sekcia Regióny
Príbehy parku v Pohorelskej Maši rozprávajú moderné technológie
Projekt nadväzuje na európsky trend digitalizácie kultúrneho dedičstva.
Autor TASR
Brezno 14. júla (TASR) - V obnovenom Coburgovskom parku v Pohorelskej Maši v okrese Brezno rozprávajú príbehy miesta a rodov moderné technológie. Digitálnymi sprievodcami za rody sú Mária Koháry a Ferdinand Juraj Coburg, ktorí návštevníkom priblížia históriu. TASR o tom informovala Žofia Koštialová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.
Spresnila, že multimediálna prezentácia digitálne oživuje históriu vo filmovej kvalite. „Návštevníkom ju rozprávajú postavy z minulosti, ktoré vytvorili z historických fotografií a malieb,“ objasnila. Prezentácia pozostáva zo šiestich krátkych filmov, ktoré si návštevníci môžu pozrieť priamo v parku naskenovaním QR kódov na svoj mobilný telefón. Krátke filmy na seba nadväzujú a na pozretie všetkých je potrebné sa parkom prejsť.
OOCR podotýka, že história sa z informácií na klasických informačných tabuliach mení na zážitok, ktorý turista sleduje ako film. Historické postavy, príbehy a miesta ožívajú vo video príbehoch dostupných priamo v parku prostredníctvom online prenosu. Všetko vzniká bez akéhokoľvek fyzického zásahu do pamiatok.
Projekt nadväzuje na európsky trend digitalizácie kultúrneho dedičstva. „V budúcnosti v parku plánujú s týmto trendom pokračovať a priblížiť aj zvyšok tejto histórie na ostatnom území parku, či v blízkosti okolitých pamiatok,“ spomenula Koštialová.
Coburgovský park v Pohorelskej Maši na Horehroní otvoril začiatkom júla novú kapitolu svojej histórie, keď obnovený priestor opäť sprístupnili verejnosti. Prináša nový priestor na oddych, poznávanie histórie regiónu a stáva sa významnou súčasťou projektu Coburgovská železná cesta.
Myšlienka obnoviť park vznikla v roku 2019. Revitalizácia z prostriedkov plánu obnovy dosiahla viac než 845.000 eur. Realizátorom investície bola Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Vznikli nové chodníky, most cez rieku Hron, záhradný pavilón určený pre kultúrne podujatia, unikátna mokraď podporujúca biodiverzitu, obnovená historická železničná zastávka, nové výsadby a oddychové priestory.
Spresnila, že multimediálna prezentácia digitálne oživuje históriu vo filmovej kvalite. „Návštevníkom ju rozprávajú postavy z minulosti, ktoré vytvorili z historických fotografií a malieb,“ objasnila. Prezentácia pozostáva zo šiestich krátkych filmov, ktoré si návštevníci môžu pozrieť priamo v parku naskenovaním QR kódov na svoj mobilný telefón. Krátke filmy na seba nadväzujú a na pozretie všetkých je potrebné sa parkom prejsť.
OOCR podotýka, že história sa z informácií na klasických informačných tabuliach mení na zážitok, ktorý turista sleduje ako film. Historické postavy, príbehy a miesta ožívajú vo video príbehoch dostupných priamo v parku prostredníctvom online prenosu. Všetko vzniká bez akéhokoľvek fyzického zásahu do pamiatok.
Projekt nadväzuje na európsky trend digitalizácie kultúrneho dedičstva. „V budúcnosti v parku plánujú s týmto trendom pokračovať a priblížiť aj zvyšok tejto histórie na ostatnom území parku, či v blízkosti okolitých pamiatok,“ spomenula Koštialová.
Coburgovský park v Pohorelskej Maši na Horehroní otvoril začiatkom júla novú kapitolu svojej histórie, keď obnovený priestor opäť sprístupnili verejnosti. Prináša nový priestor na oddych, poznávanie histórie regiónu a stáva sa významnou súčasťou projektu Coburgovská železná cesta.
Myšlienka obnoviť park vznikla v roku 2019. Revitalizácia z prostriedkov plánu obnovy dosiahla viac než 845.000 eur. Realizátorom investície bola Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Vznikli nové chodníky, most cez rieku Hron, záhradný pavilón určený pre kultúrne podujatia, unikátna mokraď podporujúca biodiverzitu, obnovená historická železničná zastávka, nové výsadby a oddychové priestory.