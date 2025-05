Príbehy významných Židov a ich domov približuje výstava na Námestí SNP

Zvolen 14. mája (TASR) - Neznáme príbehy významných zvolenských Židov a ich domov, okolo ktorých ľudia denne kráčajú, približuje exteriérová výstava na Námestí SNP vo Zvolene. Repliky dobových kovových reklamných stĺpov budú nosičmi obrazovej a textovej prezentácie do 30. septembra. TASR o tom informovala projektová manažérka Kristína Strapcová.



Dodala, že výstava s názvom Boli (a sú) tu s nami je prvou na Slovensku a tento koncept by mal postupne pokračovať aj v ďalších slovenských mestách. „Židia zanechali takmer v každom slovenskom meste stopu. Nie sú to len zdevastované cintoríny, o ktoré sa už nemá kto starať, či budovy bývalých synagóg. Sú to aj domy a budovy na hlavných námestiach a uliciach,“ povedala autorka konceptu výstavy Andrea Slobodová. Podľa nej bolo cieľom nájsť spôsob, ako sprostredkovať miestnym obyvateľom prepojenie ich každodennej súčasnosti s minulosťou miestnej židovskej komunity.



Zvolen je prvým mestom na Slovensku, kde je výstava, pretože v ňom pôsobil zakladateľ celoslovenského podujatia Nezabudnutí susedia Jozef Klement. Autorka konceptu si vybrala Zvolen, pretože jej otec a stará mama v ňom našli útočisko u ľudí, ktorí ich počas holokaustu ukrývali v pivnici svojho domu na Šoltésovej ulici.



Stĺpy na námestí zachytávajú aj príbeh bývalého Hotela Grand, v ktorom v súčasnosti sídli Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Približujú tiež význam zvolenskej sporiteľne, príbehy rodín Wittmannovcov, Blochovcov a Spitzovcov. Prináša tiež útržky z histórie zvolenskej synagógy a miestnej židovskej komunity. Ostatné príbehy dopĺňa prepojenie ďalších stavieb.



Výstava vychádza zo zoznamu 80 zoštátnených domov, ktoré v roku 1941 odobrali ich židovským majiteľom. Presné identifikovanie nehnuteľností bolo možné vďaka spolupráci s geodetickou kanceláriou. Tá vytvorila aj mapu zachovaných a zbúraných objektov. Na výstave tiež spolupracovalo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.