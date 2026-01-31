< sekcia Regióny
Príbelce sa pripravujú na otvorenie nového kultúrneho strediska
Podujatie bude 7. februára a sprevádzať ho bude hudobný program.
Autor TASR
Príbelce 31. januára (TASR) - Obec Príbelce vo Veľkokrtíšskom okrese sa pripravuje na otvorenie nového kultúrno-spoločenského strediska. Komunitný priestor vznikol v budove bývalej obecnej základnej školy. TASR o tom informoval starosta Tibor Čierny s tým, že podujatie bude 7. februára a sprevádzať ho bude hudobný program.
Dodal, že základnú školu v obci v minulosti zrušili. Budovu tak na iný účel obnovili vďaka financiám z plánu obnovy. Podľa neho ju budú využívať na kultúrne obecné podujatia. Celkové výdavky na investíciu boli 676.130 eur. Prvý program v obnovených priestoroch bude počas otvorenia, a to gajdošský galaprogram a vystúpenie Folklórnej skupiny Bažalička. Po ňom budú večer pokračovať tanečnou zábavou.
Ako ďalej uviedol, deti z dediny v súčasnosti navštevujú základné školy vo Veľkom Krtíši a v Čebovciach. Ak by ju chceli mať aj v Príbelciach, podľa starostu by musela mať dostatok detí. „Demografia však nevyzerá tak, že by sme mohli pri týchto počtoch otvoriť jednotriednu základnú školu,“ podotkol s tým, že obec má 576 obyvateľov.
Čierny poznamenal, že v súčasnosti sa zaoberajú aj výstavbou prírodného amfiteátra v Príbelciach. Postaviť ho plánujú tento rok, peniaze získali v rámci programu rozvoja cestovného ruchu z ministerstva cestovného ruchu a športu. Predpokladané výdavky na výstavbu sú 99.000 eur, samospráva sa bude na financovaní podieľať niekoľkými percentami. Tieto peniaze budú podľa starostu z úveru.
Obec plánuje v tomto roku hospodáriť so sumou približne 400.000 eur. „Je to iba na nevyhnutné fungovanie, na prežitie. Aby sme niečo mohli budovať, musíme mať na to úver,“ spomenul.
Dodal, že základnú školu v obci v minulosti zrušili. Budovu tak na iný účel obnovili vďaka financiám z plánu obnovy. Podľa neho ju budú využívať na kultúrne obecné podujatia. Celkové výdavky na investíciu boli 676.130 eur. Prvý program v obnovených priestoroch bude počas otvorenia, a to gajdošský galaprogram a vystúpenie Folklórnej skupiny Bažalička. Po ňom budú večer pokračovať tanečnou zábavou.
Ako ďalej uviedol, deti z dediny v súčasnosti navštevujú základné školy vo Veľkom Krtíši a v Čebovciach. Ak by ju chceli mať aj v Príbelciach, podľa starostu by musela mať dostatok detí. „Demografia však nevyzerá tak, že by sme mohli pri týchto počtoch otvoriť jednotriednu základnú školu,“ podotkol s tým, že obec má 576 obyvateľov.
Čierny poznamenal, že v súčasnosti sa zaoberajú aj výstavbou prírodného amfiteátra v Príbelciach. Postaviť ho plánujú tento rok, peniaze získali v rámci programu rozvoja cestovného ruchu z ministerstva cestovného ruchu a športu. Predpokladané výdavky na výstavbu sú 99.000 eur, samospráva sa bude na financovaní podieľať niekoľkými percentami. Tieto peniaze budú podľa starostu z úveru.
Obec plánuje v tomto roku hospodáriť so sumou približne 400.000 eur. „Je to iba na nevyhnutné fungovanie, na prežitie. Aby sme niečo mohli budovať, musíme mať na to úver,“ spomenul.