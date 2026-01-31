Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Príbelce sa pripravujú na otvorenie nového kultúrneho strediska

.
Príbelce patria k najstarším obciam Hontu. Foto: TASR/Jozef Poliak

Podujatie bude 7. februára a sprevádzať ho bude hudobný program.

Autor TASR
Príbelce 31. januára (TASR) - Obec Príbelce vo Veľkokrtíšskom okrese sa pripravuje na otvorenie nového kultúrno-spoločenského strediska. Komunitný priestor vznikol v budove bývalej obecnej základnej školy. TASR o tom informoval starosta Tibor Čierny s tým, že podujatie bude 7. februára a sprevádzať ho bude hudobný program.

Dodal, že základnú školu v obci v minulosti zrušili. Budovu tak na iný účel obnovili vďaka financiám z plánu obnovy. Podľa neho ju budú využívať na kultúrne obecné podujatia. Celkové výdavky na investíciu boli 676.130 eur. Prvý program v obnovených priestoroch bude počas otvorenia, a to gajdošský galaprogram a vystúpenie Folklórnej skupiny Bažalička. Po ňom budú večer pokračovať tanečnou zábavou.

Ako ďalej uviedol, deti z dediny v súčasnosti navštevujú základné školy vo Veľkom Krtíši a v Čebovciach. Ak by ju chceli mať aj v Príbelciach, podľa starostu by musela mať dostatok detí. „Demografia však nevyzerá tak, že by sme mohli pri týchto počtoch otvoriť jednotriednu základnú školu,“ podotkol s tým, že obec má 576 obyvateľov.

Čierny poznamenal, že v súčasnosti sa zaoberajú aj výstavbou prírodného amfiteátra v Príbelciach. Postaviť ho plánujú tento rok, peniaze získali v rámci programu rozvoja cestovného ruchu z ministerstva cestovného ruchu a športu. Predpokladané výdavky na výstavbu sú 99.000 eur, samospráva sa bude na financovaní podieľať niekoľkými percentami. Tieto peniaze budú podľa starostu z úveru.

Obec plánuje v tomto roku hospodáriť so sumou približne 400.000 eur. „Je to iba na nevyhnutné fungovanie, na prežitie. Aby sme niečo mohli budovať, musíme mať na to úver,“ spomenul.
.

