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Pribinova Nitrawa ponúka návrat do obdobia Veľkej Moravy
Večerný program vyvrcholí mystickou ohňovou šou inšpirovanou dobou starých Slovanov. Diváci vzhliadnu obrazy plné tanca, hudby a plameňov, ktoré symbolizujú silu prírody.
Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Dva dni plné šermu, dobovej hudby, remesiel a histórie ponúka Pribinova Nitrawa. Historický festival ako súčasť podujatia Nitra milá Nitra, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti oživil v sobotu podhradie Nitrianskeho hradu. Návštevníkom ponúka dobové tábory, remeselníkov, interaktívne dielne, koncerty, šermiarske vystúpenia, príbehy z čias Veľkej Moravy aj slávnostný sprievod kniežaťa Pribinu. Jeho súčasťou sú aj historické hry pre deti či ukážky života Slovanov, informovala radnica.
Stretnutie s Veľkou Moravou zabezpečí Matej Šiška zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. V úlohe kniežaťa Slavobora sprevádza kultúrou a zvykmi Slovanov v interaktívnom edukatívnom programe. Skupiny historického šermu ponúknu príbehy o franskom kupcovi spoznávajúcom miestne zvyky v slovanskom hradisku, vystúpenie slovanských bojovníkov, príbeh o strete starej viery s novým kresťanským svetom na našom území i obradný strom. K nemu prinášali starí Slovania raz do roka svoje ponosy a krivdy, spory riešili súbojmi.
Večerný program vyvrcholí mystickou ohňovou šou inšpirovanou dobou starých Slovanov. Diváci vzhliadnu obrazy plné tanca, hudby a plameňov, ktoré symbolizujú silu prírody.
Program Pribinovej Nitrawy bude pokračovať v nedeľu (5. 7.) stretnutím s Veľkou Moravou, šermiarskymi vystúpeniami i koncertom dobovej hudby Vrbovské vŕby. Vyvrcholí slávnostným sprievodom kniežaťa Pribinu a družín Nitrianskeho kniežatstva.
Stretnutie s Veľkou Moravou zabezpečí Matej Šiška zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. V úlohe kniežaťa Slavobora sprevádza kultúrou a zvykmi Slovanov v interaktívnom edukatívnom programe. Skupiny historického šermu ponúknu príbehy o franskom kupcovi spoznávajúcom miestne zvyky v slovanskom hradisku, vystúpenie slovanských bojovníkov, príbeh o strete starej viery s novým kresťanským svetom na našom území i obradný strom. K nemu prinášali starí Slovania raz do roka svoje ponosy a krivdy, spory riešili súbojmi.
Večerný program vyvrcholí mystickou ohňovou šou inšpirovanou dobou starých Slovanov. Diváci vzhliadnu obrazy plné tanca, hudby a plameňov, ktoré symbolizujú silu prírody.
Program Pribinovej Nitrawy bude pokračovať v nedeľu (5. 7.) stretnutím s Veľkou Moravou, šermiarskymi vystúpeniami i koncertom dobovej hudby Vrbovské vŕby. Vyvrcholí slávnostným sprievodom kniežaťa Pribinu a družín Nitrianskeho kniežatstva.