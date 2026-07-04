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Pribinova Nitrawa ponúka návrat do obdobia Veľkej Moravy

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V rámci historického festivalu Pribinova Nitrawa patril víkend historickým remeselníkom, bojovým družinám a dobovým táborom. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Večerný program vyvrcholí mystickou ohňovou šou inšpirovanou dobou starých Slovanov. Diváci vzhliadnu obrazy plné tanca, hudby a plameňov, ktoré symbolizujú silu prírody.

Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Dva dni plné šermu, dobovej hudby, remesiel a histórie ponúka Pribinova Nitrawa. Historický festival ako súčasť podujatia Nitra milá Nitra, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti oživil v sobotu podhradie Nitrianskeho hradu. Návštevníkom ponúka dobové tábory, remeselníkov, interaktívne dielne, koncerty, šermiarske vystúpenia, príbehy z čias Veľkej Moravy aj slávnostný sprievod kniežaťa Pribinu. Jeho súčasťou sú aj historické hry pre deti či ukážky života Slovanov, informovala radnica.

Stretnutie s Veľkou Moravou zabezpečí Matej Šiška zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. V úlohe kniežaťa Slavobora sprevádza kultúrou a zvykmi Slovanov v interaktívnom edukatívnom programe. Skupiny historického šermu ponúknu príbehy o franskom kupcovi spoznávajúcom miestne zvyky v slovanskom hradisku, vystúpenie slovanských bojovníkov, príbeh o strete starej viery s novým kresťanským svetom na našom území i obradný strom. K nemu prinášali starí Slovania raz do roka svoje ponosy a krivdy, spory riešili súbojmi.

Večerný program vyvrcholí mystickou ohňovou šou inšpirovanou dobou starých Slovanov. Diváci vzhliadnu obrazy plné tanca, hudby a plameňov, ktoré symbolizujú silu prírody.

Program Pribinovej Nitrawy bude pokračovať v nedeľu (5. 7.) stretnutím s Veľkou Moravou, šermiarskymi vystúpeniami i koncertom dobovej hudby Vrbovské vŕby. Vyvrcholí slávnostným sprievodom kniežaťa Pribinu a družín Nitrianskeho kniežatstva.
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