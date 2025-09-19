< sekcia Regióny
Nedeľa sv. Huberta v Pribyline priblíži poľovnícke zvyky
Dnešní poľovníci sa venujú regulácii stavov zveri, starostlivosti o biotopy, prikrmovaniu v zime, ako aj ochrane ohrozených druhov.
Autor TASR
Pribylina 19. septembra (TASR) - Podujatie Nedeľa sv. Huberta v Múzeum liptovskej dediny v Pribyline bude o priblížení a spoznávaní poľovníckych tradícií, zvykov, ukážkach a zaujímavých sprievodných aktivitách. V nedeľu (21. 9.) otvorí podujatie špeciálna výstava slovenského národného plemena - Slovenský kopov. TASR o tom informovala vedúca oddelenia programov a marketingu Liptovského múzea Silvia Vančová.
„Slávnostným sprievodom cez liptovskú dedinu tradične vzdáme hold a úctu zveri i prírode. O divácky zaujímavú časť programu hubertských slávností sa postarajú poľovnícki trubači, ukážky vábenia jelenej a ostatnej zveri, ukážky poľovníckej kynológie či vystúpenie sokoliarov s dravcami,“ uviedla Vančová. Program doplní aj slávnostná svätá omša pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Huberta, ktorý je patrónom poľovníkov.
Dnešní poľovníci sa venujú regulácii stavov zveri, starostlivosti o biotopy, prikrmovaniu v zime, ako aj ochrane ohrozených druhov. „Úlohou poľovníkov je zabezpečiť, aby príroda zostala v rovnováhe a aby sa zachovala aj pre budúce generácie. Takéto podujatia verejnosti ukazujú, že poľovníctvo nie je len o love, ale aj o zodpovednosti a rešpekte k prírode,“ vysvetlil predseda Obvodnej poľovníckej komory v Liptovskom Mikuláši Tibor Kabzan.
Najmenší návštevníci sa počas podujatia môžu nechať pasovať za lovca zveri, vyskúšať si tvorivé, náučné a hravé aktivity v lesnom domčeku a zúčastniť sa živej a divokej prezentácie o slovenských horách, vrátane ukážok z fotolovenia.
„Nedeľou sv. Huberta chceme priblížiť poľovníctvo aj ako súčasť kultúrneho dedičstva regiónu. Chceme, aby návštevníci spoznali význam starostlivosti o krajinu a zver, ale aj jeho tradície, remeslá a symboliku. Dôležité je, aby deti a mladí ľudia nadobúdali k prírode pozitívny vzťah a vnímali ju ako hodnotu, ktorú treba chrániť,“ dodala Vančová.
Návštevníci budú mať možnosť vidieť aj najsilnejšiu trofej jeleňa lesného z minulej sezóny. O hudobné spestrenie sa postará skupina Flash z Liptovského Mikuláša so svojím repertoárom poľovníckych piesní. Areál skanzenu zaplnia stánky s remeselníkmi a predajcami s tematickým sortimentom. Počas celého dňa budú môcť návštevníci ochutnať špeciality z diviny a zažiť atmosféru, ktorá spája prírodu, tradície a poľovnícke zvyky.
„Slávnostným sprievodom cez liptovskú dedinu tradične vzdáme hold a úctu zveri i prírode. O divácky zaujímavú časť programu hubertských slávností sa postarajú poľovnícki trubači, ukážky vábenia jelenej a ostatnej zveri, ukážky poľovníckej kynológie či vystúpenie sokoliarov s dravcami,“ uviedla Vančová. Program doplní aj slávnostná svätá omša pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Huberta, ktorý je patrónom poľovníkov.
Dnešní poľovníci sa venujú regulácii stavov zveri, starostlivosti o biotopy, prikrmovaniu v zime, ako aj ochrane ohrozených druhov. „Úlohou poľovníkov je zabezpečiť, aby príroda zostala v rovnováhe a aby sa zachovala aj pre budúce generácie. Takéto podujatia verejnosti ukazujú, že poľovníctvo nie je len o love, ale aj o zodpovednosti a rešpekte k prírode,“ vysvetlil predseda Obvodnej poľovníckej komory v Liptovskom Mikuláši Tibor Kabzan.
Najmenší návštevníci sa počas podujatia môžu nechať pasovať za lovca zveri, vyskúšať si tvorivé, náučné a hravé aktivity v lesnom domčeku a zúčastniť sa živej a divokej prezentácie o slovenských horách, vrátane ukážok z fotolovenia.
„Nedeľou sv. Huberta chceme priblížiť poľovníctvo aj ako súčasť kultúrneho dedičstva regiónu. Chceme, aby návštevníci spoznali význam starostlivosti o krajinu a zver, ale aj jeho tradície, remeslá a symboliku. Dôležité je, aby deti a mladí ľudia nadobúdali k prírode pozitívny vzťah a vnímali ju ako hodnotu, ktorú treba chrániť,“ dodala Vančová.
Návštevníci budú mať možnosť vidieť aj najsilnejšiu trofej jeleňa lesného z minulej sezóny. O hudobné spestrenie sa postará skupina Flash z Liptovského Mikuláša so svojím repertoárom poľovníckych piesní. Areál skanzenu zaplnia stánky s remeselníkmi a predajcami s tematickým sortimentom. Počas celého dňa budú môcť návštevníci ochutnať špeciality z diviny a zažiť atmosféru, ktorá spája prírodu, tradície a poľovnícke zvyky.