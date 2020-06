V areáli Múzea liptovskej dediny začal premávať historický vláčik

Pribylina 5. júna (TASR) – Historická vlaková súprava Považskej lesnej železnice začala premávať v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Na prvú jazdu vláčik vypravili v piatok popoludní. Po Kysuciach a Orave je to už tretia funkčná železnička v Žilinskom kraji. Návštevníkov vláčik odvezie od expozície ľudovej architektúry k depu železnice.



"Je to niečo výnimočné, že sa nám podarilo lesnú železničku po 40-tich rokoch obnoviť. Mali sme šťastie aj na ľudí, ktorých spojila dobrá vôľa a záujem tento projekt zrealizovať," povedal riaditeľ správcovského Liptovského múzea v Ružomberku Martin Krupa.



Úzkorozchodnú trať spájajúcu areál múzea s depom Považskej lesnej železnice dobudoval prostredníctvom eurofondov Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Náklady na realizáciu dosiahli vyše 280.000 eur. Riaditeľ odboru kultúry Úradu ŽSK Martin Hromada pre TASR zdôraznil, že hlavným cieľom rekonštrukcie lesnej železničky bola záchrana kultúrneho dedičstva. "Je to pripomienka na to, ako sa kedysi žilo. Železnica vždy prinášala život do regiónov. Z pohľadu rozvoja cestovného ruchu máme pomerne veľké očakávania, pretože sa významným spôsobom rozšíri ponuka služieb múzea. Sprevádzkovali sme jedinú takúto železničku na Liptove a tretiu v Žilinskom kraji," skonštatoval.



Pri stavbe železnice použili pôvodné technológie, montovalo sa ručne. Upravili takmer kilometer dlhú trať, oceľový most a dve nástupištia, kadiaľ bude premávať historická vlaková súprava zachránená z pôvodnej železnice.



Považská lesná železnica bola v prevádzke 60 rokov a predstavovala spojenie medzi Liptovským Hrádkom a Liptovskou Tepličkou. "Bola jedinou lesnou železnicou, ktorá vykonávala pravidelnú osobnú dopravu. Okrem dreva vozila aj ľudí a v prípade potreby tiež tovar. Zabezpečovala teda verejnú dopravu v regióne," vysvetlil Juraj Veselý z občianskeho združenia Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici, ktoré stojí za myšlienkou jej funkčnej prezentácie.



Vláčik začne pre verejnosť jazdiť od soboty 6. júna. V júni a septembri bude jazdiť cez víkendy, v čase prázdnin aj v piatky. Do vlakov bude povinná rezervácia. Nástup je možný na zastávke Depo alebo zastávke Dedina, jazda je jednosmerná. "Tešíme sa každej atrakcii, ktorá pribúda v našom regióne. Je to ďalší impulz k tomu, aby návštevníci prišli na Liptov a vbehli do dovolenkového režimu," zhodnotila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Skanzen v Pribyline je najmladším slovenským múzeom v prírode. Vlani ho navštívilo viac ako 53.000 návštevníkov.