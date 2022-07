Príchod automobilky Volvo podľa Košíc vyvolá masívne investície

Na snímke v popredí prvý zľava zástupca spoločnosti Volvo Cars Slovakia Björn Helldén si prezerá lokalitu, na ktorej vybudujú závod Volvo pri príležitosti oznámenia príchodu investora – spoločnosti Volvo vo Valalikoch v okrese Košice-okolie 6. júla 2022. Foto: TASR - František Iván

Valaliky 6. júla (TASR) – Príchod automobilky Volvo na východné Slovensko vyvolá masívne investície aj v Košiciach a ich okolí. Počas odovzdávania zmlúv o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (KSK), obcou Valaliky a štátnymi orgánmi o tom v stredu informovali zástupcovia samospráv.V zmluve platnej do konca roka 2028 sa mesto Košice zaviazalo napríklad zaviesť nové linky MHD. S podporou vlády chce tiež urýchliť výstavbu nových nájomných bytov a rezidenčného bývania. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa v rámci schváleného územného plánu nachádzajú v Košiciach lokality, kde je možné postaviť 25.000 bytov alebo domov.Mesto v súvislosti s výstavbou nového mestského centra pri rieke Hornád požiadalo štátne orgány o udelenie štatútu významnej investície. Podľa Polačeka by sa aj v tejto lokalite mohli budovať nájomné byty, ktoré by od roku 2026 využili budúci zamestnanci automobilky. Cieľom je, aby Košice v najbližších rokoch dosiahli hranicu 250.000 obyvateľov.Čo sa týka dopravnej dostupnosti, jednou z možností je aj predĺženie električkovej trate. "," uviedol.KSK je zas pripravený vybudovať nové cesty III. triedy v okolí strategického parku, vrátane napojenia na železničný uzol Geča a Haniska. "," skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.V rámci zlepšenia dopravnej dostupnosti sa počíta aj s výstavbou cyklotrás, ktoré by spájali obce Valaliky a Kokšov-Bakšu, ako aj Valaliky a Košice.Kraj tiež vytvorí alebo prispôsobí učebné odbory na svojich stredných školách. Žiaci z rodín vyslaných zamestnancov zas budú môcť využiť štúdium na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach, ktoré bude poskytovať medzinárodné vzdelávanie v anglickom jazyku.," doplnil konateľ Industrial Park Valaliky Miloslav Durec.Svoj príchod na východ Slovenska oznámila automobilka Volvo v piatok. Pri Valalikoch v okrese Košice-okolie plánuje vyrábať elektrické autá a zamestnať 3300 ľudí. Investícia vo výške takmer 1,2 miliardy eur by mohla priniesť aj ďalších približne 10.000 pracovných miest v dodávateľských firmách automobilky.