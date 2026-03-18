Príchod jari si v B. Bystrici pripomenú tradičným vynášaním Moreny
Vynášanie Moreny malo v minulosti po celom Slovensku rozličné podoby, vždy však išlo o sprievod s obradovými piesňami a niekde i tancom.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. marca (TASR) - Koniec zimy a príchod jari si v Banskej Bystrici i tento rok pripomenú vynášaním Moreny. Tradičné podujatie sa začne v piatok (20. 3.) popoludní v historickej radnici, sprievod s Morenou následne prejde námestím a Dolnou ulicou až k potoku Bystrička. TASR o tom informovala PR manažérka Stredoslovenského múzea (SSM) Dana Kurtíková.
Vynášanie Moreny malo v minulosti po celom Slovensku rozličné podoby, vždy však išlo o sprievod s obradovými piesňami a niekde i tancom. Na konci dediny Morenu zapálili a hodili do tečúcej vody, aby zima opustila kraj.
„Korene tohto prastarého obradu súvisia s predkresťanským výročným obyčajovým cyklom. Morena symbolizovala zimu, s ktorou sa spájala temnota a napokon aj smrť. Dedinské spoločenstvo pociťovalo potrebu zbaviť sa jej, poslať s ňou do nenávratna všetko zlé, temné a choré a otvoriť sa príchodu novej jari,“ priblížila etnografka SSM Jana Koltonová.
V rôznych regiónoch mala Morena odlišné pomenovanie. Pre dolnú Oravu boli typické mená Marmoriena či Marmuriena, v Šumiaci sa nazývala Marjena, v Pohorelej Mamurejna. Na Gemeri bola známa ako Hejhana a v niektorých spišských obciach ako Šmertka. „Pomenovanie Šmertka vychádzalo z prastarého obradu z predkresťanského obdobia, keď už naši slovanskí predkovia vynášali Morenu ako symbol smrti, zimy a tmy,“ doplnila Koltonová.
Vynášanie Moreny v Banskej Bystrici sa začne v piatok o 16.00 v priestoroch historickej radnice. Podujatie bude tento rok spojené aj s odbornými krátkymi besedami pracovníkov SSM. Sprievod s Morenou za účasti banskobystrických folkloristov následne prejde námestím a Dolnou ulicou až k mostu pri potoku Bystrička, kde Morenu symbolicky zapália a hodia do vody.
Vynášanie Moreny malo v minulosti po celom Slovensku rozličné podoby, vždy však išlo o sprievod s obradovými piesňami a niekde i tancom. Na konci dediny Morenu zapálili a hodili do tečúcej vody, aby zima opustila kraj.
„Korene tohto prastarého obradu súvisia s predkresťanským výročným obyčajovým cyklom. Morena symbolizovala zimu, s ktorou sa spájala temnota a napokon aj smrť. Dedinské spoločenstvo pociťovalo potrebu zbaviť sa jej, poslať s ňou do nenávratna všetko zlé, temné a choré a otvoriť sa príchodu novej jari,“ priblížila etnografka SSM Jana Koltonová.
V rôznych regiónoch mala Morena odlišné pomenovanie. Pre dolnú Oravu boli typické mená Marmoriena či Marmuriena, v Šumiaci sa nazývala Marjena, v Pohorelej Mamurejna. Na Gemeri bola známa ako Hejhana a v niektorých spišských obciach ako Šmertka. „Pomenovanie Šmertka vychádzalo z prastarého obradu z predkresťanského obdobia, keď už naši slovanskí predkovia vynášali Morenu ako symbol smrti, zimy a tmy,“ doplnila Koltonová.
Vynášanie Moreny v Banskej Bystrici sa začne v piatok o 16.00 v priestoroch historickej radnice. Podujatie bude tento rok spojené aj s odbornými krátkymi besedami pracovníkov SSM. Sprievod s Morenou za účasti banskobystrických folkloristov následne prejde námestím a Dolnou ulicou až k mostu pri potoku Bystrička, kde Morenu symbolicky zapália a hodia do vody.