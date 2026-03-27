Piatok 27. marec 2026
Príchod jari v Prievidzi pripomína i tematická výroba

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Prievidza 27. marca (TASR) - Príchod jari v Prievidzi pripomína i tematická výroba. Veľkú časť jarných dekorácií, ktoré Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) osadili v centre i ďalších častiach mesta, je ručnej výroby. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

„TSMPD aj tento rok pripravili originálnu jarnú výzdobu, ktorá je nielen vizuálne pútavá, ale aj ekologická. Veľká časť dekorácií je ručne vyrábaná a vzniká s dôrazom na recykláciu materiálov, čím sa spája estetika s udržateľnosťou,“ načrtla Beňadiková.

Výzdobu mestská spoločnosť podľa nej každoročne rozširuje a zdokonaľuje. „Tento rok zdobí nielen Námestie slobody, ale aj ďalšie verejné priestranstvá vrátane kruhových objazdov,“ priblížila.

Pracovníci TSMPD pokračujú i v starostlivosti o zeleň. Okrem ošetrovania stromov podľa aktuálnych potrieb a odvozu biologicky rozložiteľného odpadu upravili i kvetinové záhony na kruhových objazdoch na Bojnickej ceste, Mierovom námestí a v blízkosti Námestia J. C. Hronského. „Súčasťou prác bola aj výsadba jarných kvetov sirôtok a realizácia samotnej jarnej výzdoby,“ dodala vedúca záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.
