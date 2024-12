Príchod nového roka oslávi Prešov hudbou

Prešov 30. decembra (TASR) - Príchod nového roka oslávi mesto Prešov hudbou. Silvestrovské (31. 12.) dopoludnie bude patriť športu, konkrétne Silvestrovskému behu. Radnica zároveň upozorňuje ľudí na používanie pyrotechniky. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Ako povedala, v rámci Silvestrovského behu sa v Prešove pobeží Detský Silvestrovský beh s traťami pre najmenších od 100 do 600 metrov, ako aj Charity run, 3,4 kilometra dlhý beh určený všetkým hobby bežcom.



"Skúsenejší bežci si môžu vyskúšať 6,8 kilometra dlhú trať a pre priaznivcov nordic walkingu bude prichystaná päťkilometrová trať. Organizátori budú oceňovať aj netradičné bežecké oblečenie v silvestrovskom štýle a chýbať nebude ani bohatá tombola," uviedla Šitárová.



V posledný deň roka 2024 bude Prešov podľa jej slov oslavovať už od popoludnia počas Detského Silvestra, ktorý je tohtoročnou novinkou. O 15.30 h vystúpi duo Paci Pac, ktoré roztancuje všetky deti aj rodičov na veľkej detskej párty v centre mesta s rôznymi atrakciami.



"Príchod nového roka v Prešove oslávime so skvelou hudbou. O 22.30 h na pódiu vystúpi kapela OuOus a po polnoci bude ľudí na námestí zabávať DJ Stev:on. Nebude chýbať ani tradičný novoročný príhovor primátora Prešova Františka Oľhu," doplnila Šitárová.



Mesto zároveň pripomína všetkým, ktorí sa rozhodnú oslavovať príchod nového roka so zábavnou pyrotechnikou, že pyrotechnické výrobky kategórií F2 a F3 je možné, na základe zákonnej výnimky, používať len počas novoročných osláv, teda na Silvestra a Nový rok - 31. decembra od 20.00 h do 24.00 h a 1. januára od 0.00 h do 2.00 h," spresnila Šitárová.



Spomenuté pyrotechnické výrobky sa môžu používať len na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 metrov od zariadení a lokalít, ako sú nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténne stanice, útulky a záchranné centrá pre zvieratá a ďalšie. Po zvyšok roka je ich používanie možné len na základe písomného súhlasu mesta Prešov, to znamená písomnej žiadosti a po uhradení správneho poplatku vo výške 50 eur. Odkaz na mapu lokalít, v ktorých je používanie pyrotechnických výrobkov zakázané, je zverejnený na webstránke mesta.