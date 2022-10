Príchod prvého vlaku na Myjavu pripomenú fotografie aj modely

Myjava 18. októbra (TASR) - V roku 2022 uplynie 95 rokov od príchodu prvého vlaku na Myjavu, ktorý dorazil po otvorení úseku trate Lipov - Myjava v decembri 1927. Jeho príchod si v meste pripomenú výstavou aj funkčným modelovým koľajiskom. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



"Z historického pohľadu išlo o naozaj významnú udalosť prinášajúcu do kopaničiarskeho kraja poznačeného veľkou vlnou vysťahovalectva nový impulz, nové pracovné príležitosti a ekonomickú istotu. Predstavovala nový rozmer dopravy a naznačovala možnosť priemyselného rozvoja regiónu v budúcnosti," uviedol Hrin.



Mesto v spolupráci so Železničným múzeom Stará Turá a Klubom železničných modelárov a priateľov železníc Komárno pripravilo pre verejnosť výstavu s názvom Železnica cez hrebeň Bielych Karpát, ktorá je otvorená pre verejnosť do 28. októbra.



Prvou časťou bude prezentácia jedinečných fotografii z výstavby ´myjavskej štreky´ vo výstavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka. "Doplnia ju panely s informáciami o histórii i súčasnosti trate Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom, drobné historické predmety zo staroturianskeho múzea i presná kópia znaku ČSR z portálu Tunela gen. M. R. Štefánika v originálnej veľkosti," povedal hovorca mesta. Expozícia bude záujemcom prístupná v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 h.



Druhou súčasťou podujatia bude funkčné modelové koľajisko v mierke 1/120 umiestnené v železničnom vozni. Vozeň bude pristavený pri nakladacej rampe železničnej stanice Myjava a detailné zmenšené kópie rušňov a vozňov si v ňom bude možné pozrieť od 21. do 23. októbra.