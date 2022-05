Príchod utečencov z Ukrajiny do Hriňovej sa koncom marca zastavil

Hriňová 6. mája (TASR) – Príchod utečencov z Ukrajiny do Hriňovej v Detvianskom okrese sa koncom marca zastavil. Pre TASR to uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Pripomenul, že naďalej je v meste 35 utečencov z miest Kramatorsk, Charkov a Dnipro. Ponúkli im tak ubytovanie u poskytovateľov, v miestnej spoločnosti a v súkromí. „V mestskej turistickej ubytovni na futbalovom štadióne našlo strechu nad hlavou 15 občanov z Ukrajiny. Ekonomicky aktívni postupne prijímajú ponuky miestnych zamestnávateľov,“ spomenul Horník.



Podľa neho v súčasnosti do škôl v Hriňovej chodia rovnaké počty žiakov ako v apríli. Znamená to, že základnú školu na Školskej ulici navštevuje deväť ukrajinských žiakov, ktorých rodiny ušli pred vojnou. Do materskej školy na Ulici Janka Kráľa prijali tri takéto deti. „V rámci spolupráce s jednou z našich škôl bolo spustené aj vyučovanie slovenského jazyka,“ informoval v máji.



Primátor podotkol, že školy a materské školy v meste disponujú dostatočnými kapacitami. Týka sa to voľných miest pre deti z Hriňovej aj okolitých obcí. „Hriňovské školy navštevujú aj deti z obcí v okrese Brezno – Sihla, Lom nad Rimavicou a Drábsko,“ zdôraznil.