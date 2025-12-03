< sekcia Regióny
PRICHYTENÝ PRI ČINE:Polícia muža zadržala priamo pri preberaní úplatku
V prípade dokázania viny mu hrozí až päťročné väzenie.
Autor TASR
Trnava 3. decembra (TASR) - Policajti zadržali muža priamo pri preberaní úplatku v Šamoríne (okres Dunajská Streda). Päťdesiatdvaročný Bratislavčan čelí obvineniu z prečinu prijímania úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Obvinený muž mal ako zamestnanec súkromnej spoločnosti žiadať neoprávnenú finančnú odmenu v súvislosti s obchodným vzťahom medzi dvoma firmami. Podľa zistení mal od zástupcu jednej spoločnosti požadovať úplatok za zabezpečenie uzatvorenia obchodnej dohody v prospech druhej firmy, na čo nemal žiadny právny nárok,“ priblížila polícia. V prípade dokázania viny mu hrozí až päťročné väzenie.
