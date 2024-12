Prichytili páchateľa, ako sa vlámal do jednej z kancelárií

Trnava 17. decembra (TASR) - Policajtom z Dunajskej Stredy sa podarilo prichytiť 41-ročného muža, ako sa vlámal do jednej z kancelárií, odkiaľ si chcel odniesť veci v hodnote stoviek eur. Prípad bol riešený v tzv. superrýchlom konaní, sudca páchateľa odsúdil na desať mesiacov väzenia. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Štyridsaťjedenročný muž z okresu Dunajská Streda si pomýlil jednu z kancelárií v meste s obchodom. Kladivom rozbil zámok na kovovej mreži a vchodových dverách kancelárie, do ktorej následne vošiel. Tu si ako počas nákupov nachystal rôzne veci priamo k dverám," priblížila polícia.



Jeho konanie neušlo pozornosti policajtov, ktorí prechádzali okolo počas svojej hliadkovej služby. "Všimli si otvorené dvere, a keď prišli bližšie, aj poškodené zámky. Policajti nepozorovane vošli do otvorenej kancelárie. Na vlastné oči videli muža, ako si chystá veci v hodnote stoviek eur, ktoré si plánoval vziať," doplnila polícia. Muž bol na mieste obmedzený na osobnej slobode, obvinili ho z prečinu krádeže spáchaného vlámaním.