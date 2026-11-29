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Príčina poškodenia steny kúpeľov Grössling zatiaľ nie je známa
Kúpele Grössling sú národnou kultúrnou pamiatkou a jednou z významných historických stavieb Bratislavy.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Príčina poškodenia steny budovy v areáli zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave, ktorý prechádza komplexnou rekonštrukciou, zatiaľ nie je známa. Je predmetom prebiehajúceho šetrenia. Poškodenie má však len lokálny charakter a dotknutá stena je stabilizovaná. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Závery statika, ako aj generálneho dodávateľa stavby, boli odovzdané externému znalcovi. Presná príčina poškodenia zatiaľ nebola jednoznačne určená. Je predmetom prebiehajúceho odborného šetrenia,“ skonštatoval Bubla s tým, že do jeho ukončenia nepovažujú za správne predčasne vyvodzovať závery.
Hlavné mesto je však podľa hovorcu zo strany generálneho dodávateľa stavby priebežne informované o jednotlivých krokoch a zisteniach. Zároveň spoločnosti Metrostav Slovakia a Adifex ako generálny dodávateľ stavby podľa magistrátu jednoznačne deklarovali, že udalosť považujú za poistnú udalosť na svojej strane a pristupujú k jej riadnemu prešetreniu. Konkrétnu zodpovednosť za vznik udalosti, ktorá nastala koncom októbra, bude možné objektívne vyhodnotiť až na základe výsledkov odborného šetrenia.
„Poškodenie má lokálny charakter a podľa odborných zistení nepredstavuje statické narušenie objektu ako celku. Poškodenú časť budovy sa podarilo stabilizovať a zabezpečiť ju proti ďalšiemu zhoršovaniu jej stavu,“ poznamenal Bubla.
V súčasnosti sa podľa neho pripravuje ďalší postup obnovy poškodených konštrukcií. Na základe posúdenia ich stavu bude potrebné odstrániť poškodenú štítovú stenu a časť strešnej konštrukcie, ktoré budú následne opätovne vybudované. Historická uličná fasáda je zabezpečená dočasnou podpornou konštrukciou.
Samotné rekonštrukčné práce však podľa hovorcu postupujú v súlade s platným harmonogramom. Vyplýva to aj z informácií od generálneho dodávateľa a technického dozoru. „Pokračujú búracie, zemné a hydroizolačné práce. Na stavbe pracujú aj reštaurátori kameňa, realizujú sa mikropilotáže, prebieha prepájanie trafostanice na dočasnú trafostanicu, ako aj ďalšie súvisiace práce,“ priblíži Bubla.
Kúpele Grössling sú národnou kultúrnou pamiatkou a jednou z významných historických stavieb Bratislavy. Komplex s rozlohou viac ako 9000 štvorcových metrov vznikal postupne v troch hlavných stavebných etapách - v rokoch 1895, 1914 a 1929. Desaťročia bol miestom hygieny, športu, oddychu a stretávania sa Bratislavčanov. Pre zlý technický stav boli kúpele v roku 1994 definitívne zatvorené.
Po rekonštrukcii sa vráti pôvodná kúpeľná funkcia. Obnovené budú plavecký bazén, historické sedacie bazény, sauny a priestory na masáže a kúpeľné procedúry, pribudne aj vonkajší bazén. V oddelenej bývalej administratívnej časti komplexu vznikne pobočka bratislavskej mestskej knižnice. Súčasťou obnovy majú byť aj verejné priestory na Medenej ulici a úprava komunikácií v okolí budovy.
Samotnej rekonštrukcii predchádzali predstihové stavebné a reštaurátorské práce v areáli. Obnovený bol napríklad historický komín či pôvodné parné kotly, realizované boli búracie práce na neskorších objektoch zo 70. rokov. Stavenisko odovzdalo hlavné mesto generálnemu zhotoviteľovi v máji 2026.
Cieľom je dokončiť práce do konca roka 2028. Podľa pôvodných plánov chcelo hlavné mesto obnoviť kúpele do roku 2025, termín sa viackrát menil.
„Závery statika, ako aj generálneho dodávateľa stavby, boli odovzdané externému znalcovi. Presná príčina poškodenia zatiaľ nebola jednoznačne určená. Je predmetom prebiehajúceho odborného šetrenia,“ skonštatoval Bubla s tým, že do jeho ukončenia nepovažujú za správne predčasne vyvodzovať závery.
Hlavné mesto je však podľa hovorcu zo strany generálneho dodávateľa stavby priebežne informované o jednotlivých krokoch a zisteniach. Zároveň spoločnosti Metrostav Slovakia a Adifex ako generálny dodávateľ stavby podľa magistrátu jednoznačne deklarovali, že udalosť považujú za poistnú udalosť na svojej strane a pristupujú k jej riadnemu prešetreniu. Konkrétnu zodpovednosť za vznik udalosti, ktorá nastala koncom októbra, bude možné objektívne vyhodnotiť až na základe výsledkov odborného šetrenia.
„Poškodenie má lokálny charakter a podľa odborných zistení nepredstavuje statické narušenie objektu ako celku. Poškodenú časť budovy sa podarilo stabilizovať a zabezpečiť ju proti ďalšiemu zhoršovaniu jej stavu,“ poznamenal Bubla.
V súčasnosti sa podľa neho pripravuje ďalší postup obnovy poškodených konštrukcií. Na základe posúdenia ich stavu bude potrebné odstrániť poškodenú štítovú stenu a časť strešnej konštrukcie, ktoré budú následne opätovne vybudované. Historická uličná fasáda je zabezpečená dočasnou podpornou konštrukciou.
Samotné rekonštrukčné práce však podľa hovorcu postupujú v súlade s platným harmonogramom. Vyplýva to aj z informácií od generálneho dodávateľa a technického dozoru. „Pokračujú búracie, zemné a hydroizolačné práce. Na stavbe pracujú aj reštaurátori kameňa, realizujú sa mikropilotáže, prebieha prepájanie trafostanice na dočasnú trafostanicu, ako aj ďalšie súvisiace práce,“ priblíži Bubla.
Kúpele Grössling sú národnou kultúrnou pamiatkou a jednou z významných historických stavieb Bratislavy. Komplex s rozlohou viac ako 9000 štvorcových metrov vznikal postupne v troch hlavných stavebných etapách - v rokoch 1895, 1914 a 1929. Desaťročia bol miestom hygieny, športu, oddychu a stretávania sa Bratislavčanov. Pre zlý technický stav boli kúpele v roku 1994 definitívne zatvorené.
Po rekonštrukcii sa vráti pôvodná kúpeľná funkcia. Obnovené budú plavecký bazén, historické sedacie bazény, sauny a priestory na masáže a kúpeľné procedúry, pribudne aj vonkajší bazén. V oddelenej bývalej administratívnej časti komplexu vznikne pobočka bratislavskej mestskej knižnice. Súčasťou obnovy majú byť aj verejné priestory na Medenej ulici a úprava komunikácií v okolí budovy.
Samotnej rekonštrukcii predchádzali predstihové stavebné a reštaurátorské práce v areáli. Obnovený bol napríklad historický komín či pôvodné parné kotly, realizované boli búracie práce na neskorších objektoch zo 70. rokov. Stavenisko odovzdalo hlavné mesto generálnemu zhotoviteľovi v máji 2026.
Cieľom je dokončiť práce do konca roka 2028. Podľa pôvodných plánov chcelo hlavné mesto obnoviť kúpele do roku 2025, termín sa viackrát menil.