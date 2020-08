Príčina požiaru na trnavskej SOŠ elektrotechnickej ešte nie je známa

Trnava 19. augusta (TASR) - V súvislosti s požiarom na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v Trnave začala polícia trestné stíhanie z prečinu všeobecného ohrozenia. Príčina vzniku požiaru je predmetom znaleckého skúmania. Uviedla to pre TASR trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.



Požiar sa rozhorel v utorok (18. 8.) na najvyššom poschodí školy v priestoroch, ktoré má v prenájme pre školiace stredisko Výskumný ústav jadrových elektrární (VÚJE). Nedotkol sa tried a odborných učební školy, vlastníkom objektu je Trnavský samosprávny kraj. Pri udalosti zasahovali trnavskí hasiči so šiestimi kusmi techniky a zásah sa zaobišiel bez zranení.