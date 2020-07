Príčina úmrtia pacienta s COVID-19 v Trenčíne má byť známa čoskoro

Trenčín 28. júla (TASR) – Výsledky pitvy pacienta s ochorením COVID-19, ktorý zomrel minulý týždeň vo Fakultnej nemocnici Trenčín, by mali byť známe do konca tohto týždňa. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



„Stále čakáme na výsledky pitvy a laboratórnych analýz, ktoré ukážu, čo bolo primárnou príčinou úmrtia. Podľa našich informácií by mali byť známe až koncom týždňa,“ uviedla Eliášová.



Ako informovala hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová, 75-ročný pacient zomrel v utorok (21. 7.). Úmrtie muža stále nie je započítané do celoštátnych štatistík úmrtí pacientov na ochorenie COVID-19. „Pacient mal aj iné pridružené ochorenia, čo znamená, že hlavnou príčinou nebolo ochorenie COVID-19," informovala minulý týždeň Holecová.