Príčinou požiaru domu v Hruštíne je pravdepodobne úder blesku
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Námestove.
Autor TASR
Hruštín 16. septembra (TASR) - Príčinou utorkového ranného požiaru novostavby rodinného domu v obci Hruštín v okrese Námestovo je pravdepodobne úder blesku. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Námestove. „Po príjazde na miesto bolo zistené, že ide o murovanú poschodovú novostavbu s rozlohou približne desať krát desať metrov. Požiarom bola poškodená strešná krytina a elektroinštalácia,“ uviedli z HaZZ.
Spresnili, že jednotka sa dostala do domu cez rozbité okno. Vo vnútri domu sa nachádzala plynová bomba. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Následkom požiaru vznikla majiteľom novostavby priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 500 eur,“ dodali hasiči.
