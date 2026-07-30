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Príčinu vzniku požiaru smetiska pri V. Dvorníkoch vyšetrujú

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Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Hasiči pri zásahu spolupracovali so zamestnancami prevádzky, ktorí pomocou ťažkej techniky rozhrabávali odpad, aby sa hasiči dostali k skrytým ohniskám.

Autor TASR
Veľké Dvorníky 30. júla (TASR) - Príčina vzniku požiaru skládky odpadu pri obci Veľké Dvorníky v okrese Dunajská Streda, ktorý sa stal v stredu (29. 7.), je predmetom vyšetrovania. Vďaka zásahu profesionálnych aj dobrovoľných hasičov sa podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu ohňa a ochrániť okolité objekty. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Hasiči pri zásahu spolupracovali so zamestnancami prevádzky, ktorí pomocou ťažkej techniky rozhrabávali odpad, aby sa hasiči dostali k skrytým ohniskám. Požiarisko zároveň monitorovali pomocou dronu. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi a Trnave. Pomáhali im aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Dolný Štál, Dunajský Klátov, Lehnice, Ohrady, Orechová Potôň, Padáň, Trhová Hradská a Veľké Dvorníky.

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