Prideľovanie bytov v Prievidzi sa bude riadiť prísnejšími podmienkami

Prievidza 2. apríla (TASR) - Prideľovanie mestských bytov v Prievidzi sa bude riadiť prísnejšími podmienkami. Po novom môže nájomný byt dostať osoba, ktorá má trvalý pobyt v meste najmenej jeden rok a tiež u nej mestá či obce, kde predtým žila predchádzajúce tri roky, neevidujú dlh. Vyplýva to z novej smernice o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta, ktorú schválili na svojom rokovaní tento týždeň mestskí poslanci.



K úprave internej smernice pristúpilo mesto na základe odporúčania Správy majetku mesta Prievidza (SMMP), ktorá spravuje bytový fond, ako i bytovej rady. "Táto smernica už bola v niektorých určitých momentoch zastaraná. Hlavným cieľom je, aby sme mali čo najmenej neplatičov a zodpovedných nájomníkov. To znamená, že keď u niekoho skončí nájomný vzťah, aby bol byt v obývateľnom stave," načrtol vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Samospráva totiž podľa neho zaznamenala, že niektorí nájomníci byty dostali do stavu, že ich museli rekonštruovať. "Preto sa sprísnili niektoré pravidlá, aby nemohol niekto obchádzať smernicu a dostali sa do bytov len tí nájomníci, ktorí tam chcú slušne bývať a platiť," podčiarkol.



Podmienkou pridelenia nájomného bytu je, aby mala osoba trvalý pobyt v meste najmenej jeden rok. U žiadateľa tiež nemôžu iné mestá a obce, v ktorých žil v období za posledné tri roky pred podaním žiadosti, alebo nimi zriadené alebo založené organizácie evidovať pohľadávky na miestnych daniach, poplatkoch, nájomnom a nákladoch na služby súvisiace s užívaním bytu. Žiadateľ je po novom povinný spolu so žiadosťou poskytnúť správcovi i doklady, ktoré preukazujú jeho schopnosť uhrádzať nájomné a služby súvisiace s užívaním bytu riadne a včas.



Bytová rada bude po novom pri prideľovaní bytov uprednostňovať rodinu pre jednotlivcami, prihliadať bude na schopnosť plniť povinnosti nájomcu či naliehavosť bytovej otázky. Smernica tiež počíta s prípadom, keď sú činnosti žiadateľov nevyhnutné pre chod mesta. Pietrik v tejto súvislosti spresnil, že ide o napríklad o lekárov, ktorí by mali záujem vykonávať prax v Prievidzi.