Prideľovanie dotácií z mestského rozpočtu v Kremnici má nové pravidlá

Kremnica 3. decembra (TASR) - Prideľovanie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica sa bude od budúceho roka riadiť novými pravidlami. Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o ich poskytovaní schválili kremnickí poslanci na svojom novembrom rokovaní.



Ako informovala kremnická samospráva, do nového VZN sa premietli aj pripomienky z rokovaní so zástupcami športových klubov v meste a s predstaviteľmi kultúry. Jedným z jeho hlavných cieľov je zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní dotácií, nové nariadenie takisto reaguje na zmeny v legislatíve.



"Tomuto cieľu má slúžiť nový model, ktorý je v porovnaní s minulosťou prehľadnejší, objektívnejší a transparentnejší," uviedla radnica. Podľa nového VZN sa budú žiadosti podávať výlučne elektronickou formou cez online formulár, a to len raz v roku - v priebehu rozpočtového roka je termín uzávierky prijímania žiadostí stanovený na 31. január.



Ako ďalej uvádza mesto, nové nariadenie určuje aj fixnú percentuálnu výšku dotácií vychádzajúcu z podielových daní uplynulého roka. "Globálny objem finančných prostriedkov, určených v príslušnom rozpočtovom roku na poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti, určuje VZN nasledujúco - pre cieľovú oblasť Šport v objeme 0,62 percenta z výnosu dane z príjmov poukázaných mestu Kremnica v predošlom rozpočtovom roku a pre cieľovú skupinu Kultúra v objeme 0,53 percenta," vysvetlila radnica.



VZN vymedzuje aj podrobný systém bodovania pre kolektívne športy a jednotlivcov. V rámci transparentnosti rieši aj prípadný konflikt záujmov zo strany členov dotačnej komisie, teda poslancov. Z hlasovania k dotačnej žiadosti budú vyňatí poslanci, ktorí sú vo vzťahu k posudzovanej žiadosti. Každá žiadosť sa bude po novom posudzovať samostatne, takže sa nebude robiť jedno spoločné uznesenie pre všetky žiadosti.