Prideľovanie mestských bytov sa bude riadiť sprísnenými kritériami

Handlová 30. marca (TASR) - Prideľovanie mestských nájomných bytov v Handlovej sa bude riadiť sprísnenými kritériami. Pri žiadostiach o byt mesto pri niektorých podmienkach naopak poľavilo. Zmeny, ktoré schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní prostredníctvom príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN), vyplynuli z praxe Bytovej rady mesta Handlová. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



„Sprísnené kritériá sa týkajú dĺžky predchádzajúceho trvalého pobytu žiadateľa v Handlovej, uvedenia ekonomického statusu, potvrdenia o priemernom mesačnom príjme do domácnosti a potvrdenia o neevidovaní pohľadávok a finančných záväzkov voči mestu,“ konkretizovala Paulínyová.



Vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Veronika Cagáňová doplnila, že o byt môže po novom požiadať občan, ktorý má trvalý pobyt na území minimálne päť rokov pred podaním žiadosti. „V zmysle pôvodných podmienok o bývanie v meste mohol požiadať občan, ktorý má na území mesta trvalý alebo v ojedinelých prípadoch aj prechodný pobyt. Nebola špecifikovaná, okrem bytov osobitného určenia, dĺžka pobytu,“ pripomenula Cagáňová.



Mnohí nájomcovia, ktorí prišli do podnájmu z iných miest, podľa nej dostali trvalý pobyt v bytoch a keďže náklady s tým spojené boli veľmi vysoké, nezvládali to platiť. „Po dvoch mesiacoch sa akoby stali bezdomovcami a urgentne požiadali o pridelenie bytu. Vzhľadom na to, že toto sú občania, ktorí tu možno dva mesiace pôsobia a majú tu nahlásený trvalý pobyt, prišlo nám to veľmi nespravodlivé voči Handlovčanom, ktorí už napríklad dva roky čakajú v poradovníku,“ vysvetlila.



Druhá aktualizácia VZN rieši i zmiernenie podmienok pre žiadosti o byt. Keďže pri novostavbách sa na byt čaká aj niekoľko rokov, mesto chce dať príležitosť aj ľuďom, ktorí poctivo splácajú doterajšie záväzky uznaným splátkovým kalendárom. „Nemusia čakať ako doteraz na zaradenie do poradovníka až po vyplatení, ale zaradení do neho môžu byť už počas splácania,“ priblížila Cagáňová.



Mesto to podľa nej bude kontrolovať a v prípade porušenia splátkového kalendára, pri aktualizácii poradovníka raz do roka, bude žiadosť vyradená. Byt nepridelí ani v prípade neuhradenej pohľadávky. Mesto chce opatrením striktne ustrážiť, že v čase pridelenia bytu musí mať občan vyrovnané záväzky. „Je to motivujúce, pretože aj občan, ktorý ma za sebou krízovejšie obdobie a čestne pristupuje k splácaniu, má šancu dostať sa k bytu,“ dodala Cagáňová.



O zaradení žiadosti o byt do poradovníka, prípadne schválení prednostného pridelenia bytu naďalej rozhoduje Bytová rada mesta Handlová. O bytoch, ktoré sú určené pre seniorov s ťažkým zdravotným postihnutím, rozhoduje sociálna komisia.